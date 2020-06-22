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Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии

Для остальных фигурантов дела «Седьмой студии» обвинение запросило 4–5 лет тюрьмы
Юрий Литвиненко Анастасия Корня
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии». Для генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского гособвинение запросило пять лет колонии. Бывшей сотруднице Софье Апфельбаум и гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину прокурор попросил дать по четыре года колонии.

Кроме того, прокуратура посчитала необходимым удовлетворить иск Минкультуры о возмещении материального ущерба. Также сторона обвинения просит назначить Серебренникову штраф в 800 000 руб., Малобродскому – в 300 000 руб., Итину и Апфельбаум – штрафы по 200 000 руб. Обвинение полностью нашло подтверждение в рамках разбирательства, заявил прокурор Михаил Резниченко в суде. По его мнению, несмотря на непризнание вины, суд в отношении каждого подсудимого должен вынести обвинительный приговор.

Дело «Седьмой студии» продолжается с 2017 г., фигурантам вменяется хищение бюджетных средств, выделенных в 2011–2014 гг. на реализацию междисциплинарного проекта «Платформа». Мещанский суд рассматривает дело «Седьмой студии» с октября 2018 г. В сентябре 2019 г. судья Ирина Аккуратова вернула дело в прокуратуру из-за противоречий, появившихся после новой экспертизы. Следствие настаивало, что руководство студии похитило средства, но экспертиза показала, что «Седьмая студия» потратила на проекты даже больше, чем получила.

Прокуратура оспорила решение в Мосгорсуде и добилась того, что 1 ноября рассмотрение дела началось заново без дополнительного расследования. В рамках третьей по счету экспертизы специалисты выявили хищения на сумму более 128 млн руб. Экспертиза проигнорировала целый ряд мероприятий проекта и, «с точки зрения защиты, проведена отвратительно», заявляла ТАСС адвокат Ирина Поверинова. Ассоциация театральных критиков также упрекала авторов заключения в отсутствии библиографических ссылок и игнорировании профессионального анализа.

Ранее по теме: Театральные критики выразили недоверие новой экспертизе по делу «Седьмой студии»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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