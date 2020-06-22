Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии

Дело «Седьмой студии» продолжается с 2017 г., фигурантам вменяется хищение бюджетных средств, выделенных в 2011–2014 гг. на реализацию междисциплинарного проекта «Платформа». Мещанский суд рассматривает дело «Седьмой студии» с октября 2018 г. В сентябре 2019 г. судья Ирина Аккуратова вернула дело в прокуратуру из-за противоречий, появившихся после новой экспертизы. Следствие настаивало, что руководство студии похитило средства, но экспертиза показала, что «Седьмая студия» потратила на проекты даже больше, чем получила.