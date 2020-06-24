Коронавирус в России диагностировали еще у 7176 человек

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 24 июля, превысило 9 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 2,3 млн из них приходится на США, более 1,1 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 477 000 человек; более 121 000 из них – в США и около 52 000 – в Бразилии.