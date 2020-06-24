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Коронавирус в России диагностировали еще у 7176 человек

Общее число заболевших превысило 600 000 человек
Артем Гирш
Tatyana Makeyeva / Reuters

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 606 882, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф. За прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 7176 человек. Умерли еще 154 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 8513.

За сутки полностью выздоровел 12 393 пациента, переболевших коронавирусной инфекцией, за все время эпидемии выздоровели 368 822 человек. Продолжают лечение 229 546 больных.

В Москве коронавирус обнаружили еще у 811 больных, общее число случаев заражения в городе достигло 216 906. За сутки выздоровели 2 020 больных COVID-19, лечение продолжают 71 981 человек. Накануне в городе умерли 14 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 3 657 пациентов.

Столица лидирует по количеству зарегистрированных случаев COVID-19. Помимо Москвы больше всего новых случаев отмечено в Московской области (+507), Ханты-Мансийском автономном округе (+323), Санкт-Петербурге (218), Нижегородской (+207) и Воронежской областях (+198). В десятку по числу новых заболевших также вошли Иркутская область (+193), Челябинская область (+185), Свердловская область (+181) и Красноярский край (+154).

Первую тройку по общему числу случаев входят Москва (216 906), Московская область (55 386) и Санкт-Петербург (22 850). Следом идут Нижегородская (16 197) и Свердловская (11 492) области. О остальных регионах страны менее 10 000 случаев заболевания.

Ранее по теме: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9 млн человек

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 24 июля, превысило 9 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 2,3 млн из них приходится на США, более 1,1 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 477 000 человек; более 121 000 из них – в США и около 52 000 – в Бразилии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных