Коронавирус в России диагностировали еще у 7176 человек

Коронавирус в России диагностировали еще у 7176 человекОбщее число заболевших превысило 600 000 человек
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 606 882, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф. За прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 7176 человек. Умерли еще 154 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 8513.
За сутки полностью выздоровел 12 393 пациента, переболевших коронавирусной инфекцией, за все время эпидемии выздоровели 368 822 человек. Продолжают лечение 229 546 больных.
В Москве коронавирус обнаружили еще у 811 больных, общее число случаев заражения в городе достигло 216 906. За сутки выздоровели 2 020 больных COVID-19, лечение продолжают 71 981 человек. Накануне в городе умерли 14 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 3 657 пациентов.
Столица лидирует по количеству зарегистрированных случаев COVID-19. Помимо Москвы больше всего новых случаев отмечено в Московской области (+507), Ханты-Мансийском автономном округе (+323), Санкт-Петербурге (218), Нижегородской (+207) и Воронежской областях (+198). В десятку по числу новых заболевших также вошли Иркутская область (+193), Челябинская область (+185), Свердловская область (+181) и Красноярский край (+154).
Первую тройку по общему числу случаев входят Москва (216 906), Московская область (55 386) и Санкт-Петербург (22 850). Следом идут Нижегородская (16 197) и Свердловская (11 492) области. О остальных регионах страны менее 10 000 случаев заболевания.
Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 24 июля, превысило 9 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 2,3 млн из них приходится на США, более 1,1 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 477 000 человек; более 121 000 из них – в США и около 52 000 – в Бразилии.