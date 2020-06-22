Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9 млн человек

Ведомости

Заражение коронавирусом подтвердилось в мире у более чем 9 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Каждый четвертый случай COVID-19 выявлен в Соединенных Штатах, где коронавирусную инфекцию нашли у почти 2,3 млн человек.

Более 1 млн больных коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Бразилии. На третьем месте по числу выявленных случаев заражения ‒ Россия, где коронавирус нашли у свыше 591 000 жителей. Пятерку стран ‒ лидеров по числу заболевших COVID-19 замыкают Индия (более 425 000 инфицированных) и Великобритания (почти 307 000 зараженных).

Умерли от COVID-19 в мире более 5% всех зараженных ‒ 469 000 человек. Свыше 25% всех смертей зафиксировано в США: там умерли 120 000 заразившихся коронавирусом. В Бразилии скончались 50 500 заболевших COVID-19, в Великобритании ‒ почти 43 000 пациентов. Россия, по последним данным, занимает 13-е место в мире по числу жертв коронавируса ‒ в стране умерли 8196 заразившихся (1% от общего числа инфицированных).

Ранее по теме: ВОЗ назвала прорывом британские исследования о лекарстве против COVID-19

За последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала рекордное число новых случаев заражения коронавирусом ‒ 183 020 заболевших. Предыдущий рекорд был 18 июня, когда в мире выявили 181 232 заболевших COVID-19 за сутки. По данным ВОЗ на момент публикации, в мире подтверждено 8,86 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией и почти 466 000 смертей от COVID-19.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 23 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных