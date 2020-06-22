Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9 млн человек
Заражение коронавирусом подтвердилось в мире у более чем 9 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Каждый четвертый случай COVID-19 выявлен в Соединенных Штатах, где коронавирусную инфекцию нашли у почти 2,3 млн человек.
Более 1 млн больных коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Бразилии. На третьем месте по числу выявленных случаев заражения ‒ Россия, где коронавирус нашли у свыше 591 000 жителей. Пятерку стран ‒ лидеров по числу заболевших COVID-19 замыкают Индия (более 425 000 инфицированных) и Великобритания (почти 307 000 зараженных).
Умерли от COVID-19 в мире более 5% всех зараженных ‒ 469 000 человек. Свыше 25% всех смертей зафиксировано в США: там умерли 120 000 заразившихся коронавирусом. В Бразилии скончались 50 500 заболевших COVID-19, в Великобритании ‒ почти 43 000 пациентов. Россия, по последним данным, занимает 13-е место в мире по числу жертв коронавируса ‒ в стране умерли 8196 заразившихся (1% от общего числа инфицированных).
За последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала рекордное число новых случаев заражения коронавирусом ‒ 183 020 заболевших. Предыдущий рекорд был 18 июня, когда в мире выявили 181 232 заболевших COVID-19 за сутки. По данным ВОЗ на момент публикации, в мире подтверждено 8,86 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией и почти 466 000 смертей от COVID-19.