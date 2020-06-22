Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9 млн человек

Умерли от COVID-19 в мире более 5% всех зараженных ‒ 469 000 человек. Свыше 25% всех смертей зафиксировано в США: там умерли 120 000 заразившихся коронавирусом. В Бразилии скончались 50 500 заболевших COVID-19, в Великобритании ‒ почти 43 000 пациентов. Россия, по последним данным, занимает 13-е место в мире по числу жертв коронавируса ‒ в стране умерли 8196 заразившихся (1% от общего числа инфицированных).