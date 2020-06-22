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Коронавирус в России диагностировали еще у 7600 человек

Общее число случаев COVID-19 достигло 592 280
Юрий Литвиненко
Артем Геодакян / ТАСС

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 592 280 человек, указано на сайте стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 7600 больных. За сутки умерло 95 больных с коронавирусом, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 8206.

Второй день подряд в России наблюдается рост числа активных случаев — т. е., людей, продолжающих лечение. К 22 июня в стране было отмечено 239 658 активных случаев, за сутки выздоровели 4705 больных COVID-19.

В Москве коронавирус обнаружили еще у 1068 больных, общее число случаев заражения в городе достигло 215 014. За сутки выздоровело 1114 больных COVID-19, лечение продолжают 74 727 человек. Накануне в городе умерло 20 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве погибло 3617 больных.

Помимо Москвы, больше всего новых случаев было отмечено в Московской области (+506), Ханты-Мансийском автономном округе (+295) и Нижегородской области (+219). В Санкт-Петербурге за сутки было отмечено 217 случаев заражения, в Воронежской и Свердловской областях — 199 и 197 соответственно. В 19 регионах число новых случаев превысило 100 человек, в их числе — Иркутская область (+194), Челябинская область (+176), Тыва (+150) и Красноярский край (+146).

Первую тройку по общему числу случаев составляют Москва, Московская область (54 375) и Санкт-Петербург (22 412). Следующими идут Нижегородская и Свердловская области (15 774 и 11 129 соответственно), Ростовская область (8675) и Красноярский край (7726). В Дагестане за все время наблюдения выявили 7267 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе — 6581.

Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 9 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Более 2,2 млн из них приходится на США, более 1 млн — на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерло более 468 000 человек; более 119 000 из них — в США и около 50 000 — в Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных