Коронавирус в России диагностировали еще у 7600 человек

Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 9 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Более 2,2 млн из них приходится на США, более 1 млн — на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерло более 468 000 человек; более 119 000 из них — в США и около 50 000 — в Бразилии.