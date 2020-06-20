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Путин объяснил течение эпидемии в России «с наименьшими потерями»

Ведомости

Россия проходит эпидемию коронавируса «с наименьшими потерями» благодаря широким возможностям использования коечного фонда и госпитализации максимального числа больных на первых этапах заболевания, заявил президент Владимир Путин на встрече с медицинскими работниками накануне Дня медика.  

Путин отметил, что регионы еще не выполнили полностью план по поставкам аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницы, при этом те, что есть, используются только на 2%. По мнению президента, это происходит из-за своевременного лечения заболевших, «потому что сразу берут и ведут человека».

Эпидемия коронавируса показала, насколько важно, чтобы здравоохранение работало именно как система, добавил Путин. В России такая система есть, и именно это обстоятельство позволило не допустить высокой смертности как в некоторых других странах, отметил президент.

Ранее по теме: Путин продлил на июль и август доплаты медикам за работу с коронавирусом

Хотя эпидемия, по словам Путина, начала отступать, созданные в Москве дополнительные койки для лечения зараженных коронавирусом не должны расформировываться, предупредил он. «Они должны быть в запасе на всякий случай, на текущую осень или на будущую», — сказал президент.

Ранее по теме: В России четвертый день подряд выявили менее 8000 больных с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных