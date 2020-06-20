Путин объяснил течение эпидемии в России «с наименьшими потерями»

Путин отметил, что регионы еще не выполнили полностью план по поставкам аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницы, при этом те, что есть, используются только на 2%. По мнению президента, это происходит из-за своевременного лечения заболевших, «потому что сразу берут и ведут человека».