Путин объяснил течение эпидемии в России «с наименьшими потерями»
Россия проходит эпидемию коронавируса «с наименьшими потерями» благодаря широким возможностям использования коечного фонда и госпитализации максимального числа больных на первых этапах заболевания, заявил президент Владимир Путин на встрече с медицинскими работниками накануне Дня медика.
Путин отметил, что регионы еще не выполнили полностью план по поставкам аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницы, при этом те, что есть, используются только на 2%. По мнению президента, это происходит из-за своевременного лечения заболевших, «потому что сразу берут и ведут человека».
Эпидемия коронавируса показала, насколько важно, чтобы здравоохранение работало именно как система, добавил Путин. В России такая система есть, и именно это обстоятельство позволило не допустить высокой смертности как в некоторых других странах, отметил президент.
Хотя эпидемия, по словам Путина, начала отступать, созданные в Москве дополнительные койки для лечения зараженных коронавирусом не должны расформировываться, предупредил он. «Они должны быть в запасе на всякий случай, на текущую осень или на будущую», — сказал президент.