ВОЗ назвала прорывом британские исследования о лекарстве против COVID-19

Дексаметазон — это противовоспалительный препарат стероидного типа. Исследование о его эффективности при лечении COVID-19 проводились в Оксфорде, по итогам научной работы британское правительство одобрила его использование при лечении заразившихся коронавирусом. Как сообщает ВОЗ, дексаметазон используется врачами с 1960-х гг., в том числе для лечения некоторых видов рака. В 1977 г. ВОЗ включила его в свой типовой перечень основных лекарственных средств в нескольких формулах. «Он не запатентован до настоящего времени и предлагается по доступным ценам в большинстве стран», — говорится в сообщении. Упаковка лекарства в Англии стоит около £5. В России Минздрав включил его в перечень лекарств для лечения COVID-19 у взрослых пациентов в конце апреля, тогда этот список увеличился с 9 позиций до 13.