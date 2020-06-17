ВОЗ назвала прорывом британские исследования о лекарстве против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала научным прорывом исследования британских ученых о применении стероида дексаметазона для лечения тяжелобольных COVID-19. Противовоспалительный препарат снижает смертность среди пациентов с тяжелым течением болезни, сообщила пресс-служба ВОЗ.
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, которые приводятся в сообщении, «это первое лекарство, которое показало снижение смертности у пациентов с COVID-19, требующих кислородной поддержки или искусственной вентиляции легких». По данным исследования, дексаметозон снижает риск смерти для пациентов на ИВЛ на 35%, пациентов на кислородном лечении — на 20%. Полученные данные Гебреисус назвал «отличной новостью». Он поздравил правительство Великобритании, Оксфордский университет, британские больницы и их пациентов и поблагодарил их за «свой вклад в этот спасительный научный прорыв».
Дексаметазон — это противовоспалительный препарат стероидного типа. Исследование о его эффективности при лечении COVID-19 проводились в Оксфорде, по итогам научной работы британское правительство одобрила его использование при лечении заразившихся коронавирусом. Как сообщает ВОЗ, дексаметазон используется врачами с 1960-х гг., в том числе для лечения некоторых видов рака. В 1977 г. ВОЗ включила его в свой типовой перечень основных лекарственных средств в нескольких формулах. «Он не запатентован до настоящего времени и предлагается по доступным ценам в большинстве стран», — говорится в сообщении. Упаковка лекарства в Англии стоит около £5. В России Минздрав включил его в перечень лекарств для лечения COVID-19 у взрослых пациентов в конце апреля, тогда этот список увеличился с 9 позиций до 13.
По данным университета Джонса Хопкинса на 4.00 мск, в мире насчитывается 8 152 885 случаев заражения коронавирусом. Умерли 440 600 заболевших COVID-19. Лидеры по смертям — США (116 905) тыс.), Бразилия (45 241) и Великобритания (42 054).