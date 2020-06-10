ВОЗ прокомментировала необычайно низкую смертность от коронавируса в России
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан назвал данные о смертности от COVID-19 в России необычайно низкими на фоне большого числа тестов.
«В России проводилось много тестов, они очень быстро увеличили количество тестов. Так что мы видим, когда количество тестов увеличивается, сокращается смертность», — отметил он на брифинге в Женеве. По его словам, важно, чтобы Россия оценила проведение сертификации на смерть от COVID-19.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/9sx4QzfMye— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 10, 2020
Райан добавил, что в России случаи заболевания отслеживались также как и в некоторых европейских странах. При этом некоторые из этих государств регистрировали смерть от COVID-19 в реальном времени, принимая во внимание все случаи, при которых у пациентов диагностировался вирус.
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что в ближайшее время многие страны пересмотрят алгоритм учета летальных случаев от COVID-19, в результате чего уровень смертности в этих странах изменится. «В некоторых странах уже идут ревизии количества смертей», — отметила она.
Согласно данным оперативного штаб, общее число выявленных случаев COVID-19 в России составляет на данный момент 493 657. За весь период зафиксировано 6358 летальных случаев. У более 30% заболевших клинические проявления вируса отсутствуют.
Ранее Минздрав России сообщил, что случаи смерти от коронавируса подразделяются на две группы. В первую включают тех, укого первоначальной причиной смерти является COVID-19. Во вторую — умерших от осложнений уже имеющихся хронических заболеваний при COVID-19.