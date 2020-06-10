Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

ВОЗ прокомментировала необычайно низкую смертность от коронавируса в России

Ведомости

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан назвал данные о смертности от COVID-19 в России необычайно низкими на фоне большого числа тестов.

«В России проводилось много тестов, они очень быстро увеличили количество тестов. Так что мы видим, когда количество тестов увеличивается, сокращается смертность», — отметил он на брифинге в Женеве. По его словам, важно, чтобы Россия оценила проведение сертификации на смерть от COVID-19.

Райан добавил, что в России случаи заболевания отслеживались также как и в некоторых европейских странах. При этом некоторые из этих государств регистрировали смерть от COVID-19 в реальном времени, принимая во внимание все случаи, при которых у пациентов диагностировался вирус.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что в ближайшее время многие страны пересмотрят алгоритм учета летальных случаев от COVID-19, в результате чего уровень смертности в этих странах изменится. «В некоторых странах уже идут ревизии количества смертей», — отметила она.

Согласно данным оперативного штаб, общее число выявленных случаев COVID-19 в России составляет на данный момент 493 657. За весь период зафиксировано 6358 летальных случаев. У более 30% заболевших клинические проявления вируса отсутствуют.

Ранее Минздрав России сообщил, что случаи смерти от коронавируса подразделяются на две группы. В первую включают тех, укого первоначальной причиной смерти является COVID-19. Во вторую — умерших от осложнений уже имеющихся хронических заболеваний при COVID-19.

Ранее по теме: Смертность в Москве в мае выросла почти на 60%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных