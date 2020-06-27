В России второй день подряд выявили менее 7000 случаев коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 27 июня, превысило 9,8 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 2,4 млн из них приходится на США, более 1,2 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 494 000 человек; более 125 000 из них – в США и около 55 000 – в Бразилии.