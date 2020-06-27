В России второй день подряд выявили менее 7000 случаев коронавируса

В России второй день подряд выявили менее 7000 случаев коронавирусаВсего заразились уже почти 630 000 человек
В России выявили 6 852 заболевших коронавирусом за последние стуки, говорится в сообщении оперштаба. Второй день подряд ежесуточный прирост заболевших не превышает 7000. Вчера оперштаб сообщал о 6800 новых случаях COVID-19. Общее число случаев заражения в стране составляет 627 646 в 85 регионах. Умерли за день 188 пациентов, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 8 969.
За сутки полностью выздоровели 9 200 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, за все время эпидемии выздоровели 393 352 человека. Продолжают лечение 225 325 больных.
В Москве зарегистрировали 750 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 219 354. За сутки выздоровели 1 852 больных COVID-19, лечение продолжает 69597 человек. Накануне в городе умерли 20 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 3714 пациента.
Столица лидирует по количеству зарегистрированных случаев COVID-19. Помимо Москвы больше всего новых случаев отмечено в Московской области (+366), Ханты-Мансийском автономном округе (+280), Иркутской области (+237), Петербурге (+224), Свердловской области (+216), Нижегородской (+214), Воронежской (+190) и Челябинской областях (+158).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (219 354), Московская область (56609) и Санкт-Петербург (23518). Следом идут Нижегородская (16 838) и Свердловская (12 093) области. В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.
Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 27 июня, превысило 9,8 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 2,4 млн из них приходится на США, более 1,2 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 494 000 человек; более 125 000 из них – в США и около 55 000 – в Бразилии.