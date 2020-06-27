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В России второй день подряд выявили менее 7000 случаев коронавируса

Всего заразились уже почти 630 000 человек
Артем Гирш

В России выявили 6 852 заболевших коронавирусом за последние стуки, говорится в сообщении оперштаба. Второй день подряд ежесуточный прирост заболевших не превышает 7000. Вчера оперштаб сообщал о 6800 новых случаях COVID-19. Общее число случаев заражения в стране составляет 627 646 в 85 регионах. Умерли за день 188 пациентов, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 8 969.

За сутки полностью выздоровели 9 200 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, за все время эпидемии выздоровели 393 352 человека. Продолжают лечение 225 325 больных.

В Москве зарегистрировали 750 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 219 354. За сутки выздоровели 1 852 больных COVID-19, лечение продолжает 69597 человек. Накануне в городе умерли 20 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 3714 пациента.

Столица лидирует по количеству зарегистрированных случаев COVID-19. Помимо Москвы больше всего новых случаев отмечено в Московской области (+366), Ханты-Мансийском автономном округе (+280), Иркутской области (+237), Петербурге (+224), Свердловской области (+216), Нижегородской (+214), Воронежской (+190) и Челябинской областях (+158).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (219 354), Московская область (56609) и Санкт-Петербург (23518). Следом идут Нижегородская (16 838) и Свердловская (12 093) области. В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.

Ранее по теме: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9 млн человек

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 27 июня, превысило 9,8 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 2,4 млн из них приходится на США, более 1,2 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 494 000 человек; более 125 000 из них – в США и около 55 000 – в Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных