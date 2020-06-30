Коронавирус в России обнаружен еще у 6693 человек

От коронавируса вылечились 9220 человек за сутки. Число активных случаев – т. е. людей, продолжающих лечение, – впервые за последние три дня снизилось на 2681, сейчас показатель составляет 225 879 человек. Всего после коронавирусной инфекции выздоровели 412 650 человек в России.