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Коронавирус в России обнаружен еще у 6693 человек

Общее число случаев заражения превысило 647 000
Юрий Литвиненко
Maxim Shemetov / REUTERS

Коронавирус в России обнаружен у 647 849 человек, свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки обнаружено 6693 новых случая заражения. Всего с начала эпидемии умерли 9320 больных COVID-19, 154 из них – за минувшие сутки.

От коронавируса вылечились 9220 человек за сутки. Число активных случаев – т. е. людей, продолжающих лечение, – впервые за последние три дня снизилось на 2681, сейчас показатель составляет 225 879 человек. Всего после коронавирусной инфекции выздоровели 412 650 человек в России.

В Москве за сутки к 30 июня выявили 745 новых случаев заболевания, общее число случаев в городе достигло 221 598. Число активных случаев в Москве к 30 июня составляет 67 405, за минувшие сутки выздоровели 2295 больных COVID-19. За все время наблюдения в Москве погибли 3796 больных, накануне умерли 35 больных с коронавирусом.

Наибольший рост числа заболевших, помимо Москвы, наблюдается в Московской области (+301 человек), Ханты-Мансийском автономном округе (+279) и Свердловской области (+276). Санкт-Петербург занимает пятое место в рейтинге регионов по суточному приросту заболевших: в городе обнаружено 253 новых больных за сутки. Следом идут Ямало-Ненецкий автономный округ (+248), Иркутская область (+242) и Нижегородская область (+203).

В числе регионов с наибольшим общим числом случаев, помимо Москвы, – Московская область (57 570), Санкт-Петербург (24 207) и Нижегородская область (17 481). В Свердловской области всего выявлено 12 792 случая, в Ростовской области – 9611, в Ханты-Мансийском автономном округе – 8958.

Коронавирус в мире обнаружен у 10,3 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Россия занимает третье место по общему числу случаев, первые два – США (2,5 млн) и Бразилия (1,3 млн). Число людей, умерших после заражением коронавирусом, превысило 505 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных