Коронавирус в России обнаружен еще у 6693 человек

Коронавирус в России обнаружен еще у 6693 человекОбщее число случаев заражения превысило 647 000
Коронавирус в России обнаружен у 647 849 человек, свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки обнаружено 6693 новых случая заражения. Всего с начала эпидемии умерли 9320 больных COVID-19, 154 из них – за минувшие сутки.
От коронавируса вылечились 9220 человек за сутки. Число активных случаев – т. е. людей, продолжающих лечение, – впервые за последние три дня снизилось на 2681, сейчас показатель составляет 225 879 человек. Всего после коронавирусной инфекции выздоровели 412 650 человек в России.
В Москве за сутки к 30 июня выявили 745 новых случаев заболевания, общее число случаев в городе достигло 221 598. Число активных случаев в Москве к 30 июня составляет 67 405, за минувшие сутки выздоровели 2295 больных COVID-19. За все время наблюдения в Москве погибли 3796 больных, накануне умерли 35 больных с коронавирусом.
Наибольший рост числа заболевших, помимо Москвы, наблюдается в Московской области (+301 человек), Ханты-Мансийском автономном округе (+279) и Свердловской области (+276). Санкт-Петербург занимает пятое место в рейтинге регионов по суточному приросту заболевших: в городе обнаружено 253 новых больных за сутки. Следом идут Ямало-Ненецкий автономный округ (+248), Иркутская область (+242) и Нижегородская область (+203).
В числе регионов с наибольшим общим числом случаев, помимо Москвы, – Московская область (57 570), Санкт-Петербург (24 207) и Нижегородская область (17 481). В Свердловской области всего выявлено 12 792 случая, в Ростовской области – 9611, в Ханты-Мансийском автономном округе – 8958.
Коронавирус в мире обнаружен у 10,3 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Россия занимает третье место по общему числу случаев, первые два – США (2,5 млн) и Бразилия (1,3 млн). Число людей, умерших после заражением коронавирусом, превысило 505 000 человек.