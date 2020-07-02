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Число больных COVID-19 в России превысило 660 000 человек

Прирост за последние сутки составил 6760 новых случаев
Ирина Чевтаева
Валерий Шарифулин / ТАСС

В России за минувшие сутки было выявлено 6760 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб. В 32,1% новых случаев у заболевших не было симптомов заражения вирусом. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 661 165 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев держится седьмой день подряд.

За минувшие сутки в России скончались 147 пациентов с COVID-19. У них была диагностирована двусторонняя пневмония. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 9683. За весь период выздоровели 428 978 человек, более 222 504 заразившихся коронавирусной инфекцией продолжают лечение.

В Москве традиционно выявляется наибольшее число случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии столица лидирует среди других регионов России по этому показателю. 2 июля прирост новых случаев составил 662, общее число пациентов с COVID-19 выросло до 222 871. С начала пандемии скончались 3870 заболевших (из них 39 – за минувшие сутки). За весь период в столице от вируса вылечились 153 248 человек, число активных случаев сейчас составляет 65 753.

После Москвы на втором месте по числу заболевших COVID-19 находится Московская область. В Подмосковье общее число заразившихся выросло до 58 193, прирост за сутки – 317 новых случаев. С начала пандемии в этом регионе от вируса вылечились 36 802 человека, умер 921 пацент с COVID-19.

В топ-5 регионов России по числу заболевших коронавирусом сейчас входят Санкт-Петербург (24 727), Нижегородская (17 943) и Свердловская области (13 272). В остальных регионах России общее число подхвативших коронавирус на сегодня не превышает 10 000 человек.

Всего в мире коронавирус обнаружен уже у более чем 10,69 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия по числу заболевших находится на третьем месте в мире. На первом месте США с 2,68 млн заболевших, на втором – Бразилия с 1,44 млн случаев. На четвертое место поднялась Индия (604 641), обогнав Великобританию (314 992). С начала пандемии в мире умерли 516 210 заразившихся коронавирусом. На США приходится более 128 000 летальных исходов, на Бразилию – свыше 60 000 и почти 44 000 – на Великобританию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных