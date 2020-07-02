Число больных COVID-19 в России превысило 660 000 человек

Число больных COVID-19 в России превысило 660 000 человекПрирост за последние сутки составил 6760 новых случаев
В России за минувшие сутки было выявлено 6760 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб. В 32,1% новых случаев у заболевших не было симптомов заражения вирусом. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 661 165 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев держится седьмой день подряд.
За минувшие сутки в России скончались 147 пациентов с COVID-19. У них была диагностирована двусторонняя пневмония. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 9683. За весь период выздоровели 428 978 человек, более 222 504 заразившихся коронавирусной инфекцией продолжают лечение.
В Москве традиционно выявляется наибольшее число случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии столица лидирует среди других регионов России по этому показателю. 2 июля прирост новых случаев составил 662, общее число пациентов с COVID-19 выросло до 222 871. С начала пандемии скончались 3870 заболевших (из них 39 – за минувшие сутки). За весь период в столице от вируса вылечились 153 248 человек, число активных случаев сейчас составляет 65 753.
После Москвы на втором месте по числу заболевших COVID-19 находится Московская область. В Подмосковье общее число заразившихся выросло до 58 193, прирост за сутки – 317 новых случаев. С начала пандемии в этом регионе от вируса вылечились 36 802 человека, умер 921 пацент с COVID-19.
В топ-5 регионов России по числу заболевших коронавирусом сейчас входят Санкт-Петербург (24 727), Нижегородская (17 943) и Свердловская области (13 272). В остальных регионах России общее число подхвативших коронавирус на сегодня не превышает 10 000 человек.
Всего в мире коронавирус обнаружен уже у более чем 10,69 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия по числу заболевших находится на третьем месте в мире. На первом месте США с 2,68 млн заболевших, на втором – Бразилия с 1,44 млн случаев. На четвертое место поднялась Индия (604 641), обогнав Великобританию (314 992). С начала пандемии в мире умерли 516 210 заразившихся коронавирусом. На США приходится более 128 000 летальных исходов, на Бразилию – свыше 60 000 и почти 44 000 – на Великобританию.