Число больных COVID-19 в России превысило 660 000 человек

Всего в мире коронавирус обнаружен уже у более чем 10,69 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия по числу заболевших находится на третьем месте в мире. На первом месте США с 2,68 млн заболевших, на втором – Бразилия с 1,44 млн случаев. На четвертое место поднялась Индия (604 641), обогнав Великобританию (314 992). С начала пандемии в мире умерли 516 210 заразившихся коронавирусом. На США приходится более 128 000 летальных исходов, на Бразилию – свыше 60 000 и почти 44 000 – на Великобританию.