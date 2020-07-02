Роспотребнадзор обследует 23 региона на популяционный иммунитет к коронавирусу

Общее число случаев заражения в стране, по данным федерального оперативного штаба на 1 июля, составляет 654 405 в 85 регионах. Число смертельных исходов в России с начала пандемии превысило 9550, выздоровел 422 931 пациент. Продолжают лечение почти 222 000 больных. Число случаев COVID-19 в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.00 мск, превысило 10,53 млн человек. От коронавирусной инфекции в мире умерли 512 688 человек.