Роспотребнадзор обследует 23 региона на популяционный иммунитет к коронавирусу
Роспотребнадзор завершил исследование на иммунитет населения к коронавирусной инфекции, которое проводилось в трех пилотных регионах. В июле им охватят 23 региона России с различным уровнем эпидемической опасности, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Исследование популяционного иммунитета в июне прошло в Хабаровском крае, Тюменской области и Санкт-Петербурге, всего обследовали 8168 человек. В Хабаровском крае обследовали 2688 человек среди детского и взрослого населения, в Петербурге — 2722, в Тюменской области — 2758. При обработке результатов соблюдались все стандарты защиты персональных данных, сообщает Роспотребнадзор.
В сообщении ведомства говорится, что данные о состоянии популяционного иммунитета потребуются для того, чтобы уточнить особенности эпидемии, прогнозировать развитие эпидситуации в каждом отдельно взятом регионе и стране в целом. Они также будут использоваться при планировании мер по профилактике COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране, по данным федерального оперативного штаба на 1 июля, составляет 654 405 в 85 регионах. Число смертельных исходов в России с начала пандемии превысило 9550, выздоровел 422 931 пациент. Продолжают лечение почти 222 000 больных. Число случаев COVID-19 в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.00 мск, превысило 10,53 млн человек. От коронавирусной инфекции в мире умерли 512 688 человек.