Иммунитет к коронавирусу выявлен у 12% обследованных москвичей
Более 50 000 москвичей обследованы на антитела к коронавирусу, сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун (его слова приводит «РИА Новости»). У 12% из тех, кто прошел тестирование, выявлен иммунитет к COVID-19. Это средний показатель по городу, пояснил он. Результаты колеблются в зависимости от административного округа: от 11,2% в Юго-Западном до 13,6% в Северо-Восточном.
Массовое тестирование москвичей на антитела к коронавирусу началось 15 мая. Пока принять участие в скрининге можно только по приглашению. С 27 мая на обследование можно будет записаться самостоятельно.
Кроме того, сотрудники медицинских организаций департамента здравоохранения проходят тестирование на антитела еженедельно, пациенты стационаров — в день госпитализации, пациенты дневных стационаров и КТ-центров — при первом обращении, пациенты поликлиник — по направлению врача.
В России, по данным на 23 мая, было выявлено почти 336 000 больных коронавирусом, 3388 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных в Москве – свыше 160 000, умерли 1934 человека. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 5,2 млн, умерли около 338 000 человек. Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по заболеваемости COVID-19.