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Иммунитет к коронавирусу выявлен у 12% обследованных москвичей

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Более 50 000 москвичей обследованы на антитела к коронавирусу, сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун (его слова приводит «РИА Новости»). У 12% из тех, кто прошел тестирование, выявлен иммунитет к COVID-19. Это средний показатель по городу, пояснил он. Результаты колеблются в зависимости от административного округа: от 11,2% в Юго-Западном до 13,6% в Северо-Восточном.

Массовое тестирование москвичей на антитела к коронавирусу началось 15 мая. Пока принять участие в скрининге можно только по приглашению. С 27 мая на обследование можно будет записаться самостоятельно.

Кроме того, сотрудники медицинских организаций департамента здравоохранения проходят тестирование на антитела еженедельно, пациенты стационаров — в день госпитализации, пациенты дневных стационаров и КТ-центров — при первом обращении, пациенты поликлиник — по направлению врача.

В России, по данным на 23 мая, было выявлено почти 336 000 больных коронавирусом, 3388 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных в Москве – свыше 160 000, умерли 1934 человека. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 5,2 млн, умерли около 338 000 человек. Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по заболеваемости COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных