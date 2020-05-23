Иммунитет к коронавирусу выявлен у 12% обследованных москвичей

Более 50 000 москвичей обследованы на антитела к коронавирусу, сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун (его слова приводит «РИА Новости»). У 12% из тех, кто прошел тестирование, выявлен иммунитет к COVID-19. Это средний показатель по городу, пояснил он. Результаты колеблются в зависимости от административного округа: от 11,2% в Юго-Западном до 13,6% в Северо-Восточном.