В России зафиксировали рекордное за сутки число умерших от COVID-19

После Москвы больше всего зараженных коронавирусом за сутки выявили в Московской области (824), Санкт-Петербурге (389), Нижегородской области (202), Красноярском крае (150), Ростовской (138), Свердловской (135), Калужской (127) и Пензенской (110) областях. В Дагестане за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 109 жителей, в Брянской области ‒ у 105, в Ярославской ‒ у 103, в Рязанской ‒ у 94. В Краснодарском крае число заразившихся коронавирусом выросло на 92 человека, в Тульской области ‒ на 91. По 90 зараженных коронавирусом прибавилось в Башкортостане и Чувашии.