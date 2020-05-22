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В России зафиксировали рекордное за сутки число умерших от COVID-19

Прирост зараженных при этом третий день подряд ниже 9000 человек
Алена Якушова
АГН «Москва»

В России за последние сутки выявлено 8894 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число заразившихся коронавирусом выросло до 326 448 человек.

Выздоровело от COVID-19 за сутки 7144 человека. Умерли за сутки 150 инфицированных, это рекордный для России показатель. Общее число вылечившихся выросло до 99 825 жителей России, а умерших от коронавируса – до 3249  человек, по официальной статистике.

В Москве за сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 2988 человек, вылечились от COVID-19 еще 2900 пациентов. Умерли за сутки 73 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии в столице заразились коронавирусом 158 207 человек, выздоровели 43 582 из них, умерло 1867 инфицированных.

После Москвы больше всего зараженных коронавирусом за сутки выявили в Московской области (824), Санкт-Петербурге (389),  Нижегородской области (202), Красноярском крае (150), Ростовской (138), Свердловской (135), Калужской (127) и Пензенской (110) областях. В Дагестане за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 109 жителей, в Брянской области ‒ у 105, в Ярославской ‒ у 103, в Рязанской ‒ у 94. В Краснодарском крае число заразившихся коронавирусом выросло на 92 человека, в Тульской области ‒ на 91. По 90 зараженных коронавирусом прибавилось в Башкортостане и Чувашии

Первая пятерка регионов по общему числу выявленных случаев заражения коронавирусом остается неизменной: Москва (158 207 зараженных), Подмосковье (31 807), Санкт-Петербург (12 592), Нижегородская область (7615) и Дагестан (3855). В топ-10 регионов также входят Свердловская область (3443), Краснодарский край (3066), Ростовская (3064) и Калужская (2988) области, а также Красноярский край (2971). 

Всего в мире зафиксировано более 5,1 млн случаев COVID-19, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Более 1,9 млн человек уже выздоровело, а умерло около 333 000 инфицированных. По числу выявленных больных коронавирусной инфекцией Россия уступает только Соединенным Штатам, где COVID-19 нашли почти у 1,6 млн жителей. При этом по числу жертв заболевания Россия занимает 18-ю строчку, если верить официальной статистике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных