Число больных COVID-19 в России превысило 670 000 человек

Число больных COVID-19 в России превысило 670 000 человекБолее 10 000 заразившихся коронавирусом умерли
В России за прошедшие сутки выявлено 6 632 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передал оперативный штаб. С начала пандемии COVID-19 заболели уже 674 515 человек, из них 10 027 скончались. На сегодняшний день выздоровели 446 879 человек, 217 609 заболевших проходят лечение.
В 29,6% новых случаев подхватившие вирус не имели симптомов заболевания. За сутки в России полностью выздоровели 8 986 человек, скончались 168 пациентов с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев наблюдается девятый день подряд.
С начала пандемии Москва среди российских регионов лидирует по числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки было выявлено 680 новых случаев, общее число пациентов с COVID-19 увеличилось до 224 210. За весь период умерли 3929 заболевших (25 человек за последние сутки), вылечились 156 459 человек, продолжают лечение 63 822 пациента.
На втором месте после столицы по числу заразившихся коронавирусом находится Подмосковье. В этом регионе прирост новых случаев за минувшие сутки составит 275. Общее число заболевших увеличилось до 58 766. За весь период зафиксировано 936 летальных случаев (за последние сутки скончались 8 человек). С начала пандемии в Подмосковье от вируса вылечились 37 856 человек, продолжают лечиться 19 974 пациента.
В топ-5 российских регионов по числу заболевших COVID-19 также входят Санкт-Петербург (25 261), Нижегородская (18397) и Свердловская области (13 767). На шестое место рейтинга поднялся Ханты-Мансийский автономный округ. В этом регионе общее число заразившихся увеличилось до 10 029 человек, прирост за последние сутки — 273 новых случая. В остальных российских регионах общее число подхвативших вирус на сегодня не превышает 10 000 человек.
В мире коронавирус выявлен уже у более чем 11 млн человек, таковы данные Университета Джонса Хопкинса. По числу заболевших на первом месте находится США (2,79 млн случаев), на втором месте — Бразилия (1,53 млн), на третьем — Россия, на четвертом — Индия (648 315), на пятом — Перу (295 599), на шестом — Чили (288 089). Великобритания за последние двое суток по числу заболевших опустилась с пятого на седьмое место (285 787). С начала пандемии в мире скончались 525 392 заболевших COVID-19. На США приходится более 129 000 смертельных случаев, на Бразилию – почти 62 000 и более 44 000 – на Великобританию.