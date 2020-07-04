Число больных COVID-19 в России превысило 670 000 человек

В мире коронавирус выявлен уже у более чем 11 млн человек, таковы данные Университета Джонса Хопкинса. По числу заболевших на первом месте находится США (2,79 млн случаев), на втором месте — Бразилия (1,53 млн), на третьем — Россия, на четвертом — Индия (648 315), на пятом — Перу (295 599), на шестом — Чили (288 089). Великобритания за последние двое суток по числу заболевших опустилась с пятого на седьмое место (285 787). С начала пандемии в мире скончались 525 392 заболевших COVID-19. На США приходится более 129 000 смертельных случаев, на Бразилию – почти 62 000 и более 44 000 – на Великобританию.