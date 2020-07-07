Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу

В вопросе о доверии информации о коронавирусе общество разделилось пополам, говорит социолог «Левада-центра» Степан Гончаров. Хотя в число недоверяющих входят и те, кто считает, что статистика завышается, отмечает он: «У врачей же более экспертная информация, и большая часть говорит о занижении статистики, при этом больше это недоверие у тех, кто работал с пациентами, зараженными COVID-19». Недоверие пронизывает всю систему здравоохранения, считает социолог «Левада-центра» Ольга Караева: «Менее половины россиян доверяют медикам. Аналогичная ситуация и внутри медицинского сообщества: врачи вынуждены перепроверять диагнозы, поставленные коллегами». У врачей есть большее понимание того, что происходит в действительности, и те, кто работает в «красной зоне», более категоричны, замечает она: «Также у них есть понимание, как появляется отчетность». В ответах сказывается личный опыт врачей и это скорее субъективные оценки, добавляет аналитик ФОМа Ирина Осипова: «Мало кто имеет информацию о том, что происходит за пределами его медучреждения. Врачи делают выводы на основе того, с чем сами сталкиваются, – а это увеличение нагрузки, перевод врачей в «красную зону», – и это плохо соотносится со снижением статистики. Если это не сопровождается личным опытом, то возникает недоверие». Кроме того, в России считают не так, как в Европе, – если человек с диабетом умирает от коронавируса, указывают, что он умер от диабета, напоминает социолог: «Возможно, это тоже влияет. Но открытые вопросы мы не задавали, поэтому аргументацию самих врачей получить не можем».