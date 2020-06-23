Руководитель Росстата объяснил разницу в статистике смертей от коронавируса
Росстат получает данные о смертности от COVID-19 из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, в то время, как федеральный оперативный штаб по коронавирусу вносит их вручную в режиме реального времени. О том, чем отличаются расчеты оперштаба и Росстата, рассказал руководитель Федерального государственной службы статистики Павел Малков в интервью РБК.
По словам Малкова, правительственный штаб публикует наиболее оперативные и актуальные данные, которые вносятся в систему вручную. Росстат же забирает первичные медицинские и окончательные свидетельства о смерти по мере их появления в реестре ЗАГС. Руководитель Росстата отметил, что несовершенство такой схемы сбора данных может влиять и на качество статистики по смертности от коронавируса. По его словам, в статистику о смертности от COVID-19 включаются не только смерти от последствий коронавирусной инфекции, но и любые летальные исходы у людей с подтвержденным коронавирусом.
По словам главы Росстата, на качество статистики в период изоляции и пандемии повлияли два фактора. Первое, объясняет Малков, это то, что на момент регистрации смерти от COVID-19 может еще не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти. По его словам, на подготовку окончательного медицинского свидетельства о смерти уходит до 45 дней, потом требуется время, чтобы оно попало в орган статистики и было занесено в базу данных. Во-вторых, в некоторых регионах отсутствует законодательное закрепление обязанности регистрировать смерть в загсе для последующего захоронения.
Там, где «нельзя похоронить человека, не сходив в загс для регистрации смерти», Росстат уверен в цифрах по общей смертности, отметил Малков. В числе регионов, где регистрация смерти в органах ЗАГС не обязательна, он назвал Северный Кавказ, часть Южного федерального округа, местами — Поволжье и Дальний Восток. «В обычной ситуации это не оказывает влияния на статистику, потому что люди все равно приходят в ЗАГС и регистрируют смерть, так как это требуется для других целей. Но в условиях эпидемии, самоизоляции и карантина люди зачастую откладывали поход в загс. Такие случаи происходят именно там, где можно похоронить человека просто по справке из медучреждения», — рассказал собеседник РБК.