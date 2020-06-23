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Руководитель Росстата объяснил разницу в статистике смертей от коронавируса

Ведомости

Росстат получает данные о смертности от COVID-19 из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, в то время, как федеральный оперативный штаб по коронавирусу вносит их вручную в режиме реального времени. О том, чем отличаются расчеты оперштаба и Росстата, рассказал руководитель Федерального государственной службы статистики Павел Малков в интервью РБК.

По словам Малкова, правительственный штаб публикует наиболее оперативные и актуальные данные, которые вносятся в систему вручную. Росстат же забирает первичные медицинские и окончательные свидетельства о смерти по мере их появления в реестре ЗАГС. Руководитель Росстата отметил, что несовершенство такой схемы сбора данных может влиять и на качество статистики по смертности от коронавируса. По его словам, в статистику о смертности от COVID-19 включаются не только смерти от последствий коронавирусной инфекции, но и любые летальные исходы у людей с подтвержденным коронавирусом.

По словам главы Росстата, на качество статистики в период изоляции и пандемии повлияли два фактора. Первое, объясняет Малков, это то, что на момент регистрации смерти от COVID-19 может еще не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти. По его словам, на подготовку окончательного медицинского свидетельства о смерти уходит до 45 дней, потом требуется время, чтобы оно попало в орган статистики и было занесено в базу данных. Во-вторых, в некоторых регионах отсутствует законодательное закрепление обязанности регистрировать смерть в загсе для последующего захоронения.

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Там, где «нельзя похоронить человека, не сходив в загс для регистрации смерти», Росстат уверен в цифрах по общей смертности, отметил Малков. В числе регионов, где регистрация смерти в органах ЗАГС не обязательна, он назвал Северный Кавказ, часть Южного федерального округа, местами — Поволжье и Дальний Восток. «В обычной ситуации это не оказывает влияния на статистику, потому что люди все равно приходят в ЗАГС и регистрируют смерть, так как это требуется для других целей. Но в условиях эпидемии, самоизоляции и карантина люди зачастую откладывали поход в загс. Такие случаи происходят именно там, где можно похоронить человека просто по справке из медучреждения», — рассказал собеседник РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных