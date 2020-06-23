Руководитель Росстата объяснил разницу в статистике смертей от коронавируса

Там, где «нельзя похоронить человека, не сходив в загс для регистрации смерти», Росстат уверен в цифрах по общей смертности, отметил Малков. В числе регионов, где регистрация смерти в органах ЗАГС не обязательна, он назвал Северный Кавказ, часть Южного федерального округа, местами — Поволжье и Дальний Восток. «В обычной ситуации это не оказывает влияния на статистику, потому что люди все равно приходят в ЗАГС и регистрируют смерть, так как это требуется для других целей. Но в условиях эпидемии, самоизоляции и карантина люди зачастую откладывали поход в загс. Такие случаи происходят именно там, где можно похоронить человека просто по справке из медучреждения», — рассказал собеседник РБК.