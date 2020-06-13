Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Всех умерших ведомство делит на четыре группы:
Заражение стало основной причиной смерти (1270 человек)
Коронавирус не подтвержден лабораторно, но но по течению заболевания смерть с высокой долей вероятности наступила именно из-за него (390)
Заболевание не признано основной причиной смерти, но серьезно повлияло на другие болезни (435)
Инфекция не стала основной причиной смерти и не спровоцировала осложнения (617)
Статистика Росстата отличается от объявленных ранее данных оперативного штаба по коронавирусу. По данным организации на 1 мая, от COVID-19 умерли 1169 человек, из которых 17 смертей пришлись на март. Таким образом, Росстат выявил в 1,4 раза больше смертей в апреле из-за коронавируса в качестве основной причины, чем оперштаб. Общее число смертей пациентов с коронавирусом оперштаб не публикует.
11 июня департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение в данных о смертности от коронавируса на сайте стопкоронавирус.рф и официальном сайте департамента. По данным ведомства, это связано с тем, что власти Москвы передают федеральному штабу ежедневные данные, в которых учитываются случаи смерти от COVID-19, когда диагноз пациенту был поставлен при жизни, а также часть случаев, когда диагноз установлен патологоанатомом. В итоговой статистике, публикуемой на сайте депздрава ежемесячно, учитываются уже все проведенные за месяц исследования.
Позже в ведомстве сообщили, что в официальную статистику не попадают примерно 60% умерших с COVID-19, так как их смерть наступила по другим причинам.