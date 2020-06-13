Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель

11 июня департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение в данных о смертности от коронавируса на сайте стопкоронавирус.рф и официальном сайте департамента. По данным ведомства, это связано с тем, что власти Москвы передают федеральному штабу ежедневные данные, в которых учитываются случаи смерти от COVID-19, когда диагноз пациенту был поставлен при жизни, а также часть случаев, когда диагноз установлен патологоанатомом. В итоговой статистике, публикуемой на сайте депздрава ежемесячно, учитываются уже все проведенные за месяц исследования.