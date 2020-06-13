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Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель

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Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.

Всех умерших ведомство делит на четыре группы:

  • Заражение стало основной причиной смерти (1270 человек)

  • Коронавирус не подтвержден лабораторно, но но по течению заболевания смерть с высокой долей вероятности наступила именно из-за него (390)

  • Заболевание не признано основной причиной смерти, но серьезно повлияло на другие болезни (435)

  • Инфекция не стала основной причиной смерти и не спровоцировала осложнения (617)

Статистика Росстата отличается от объявленных ранее данных оперативного штаба по коронавирусу. По данным организации на 1 мая, от COVID-19 умерли 1169 человек, из которых 17 смертей пришлись на март. Таким образом, Росстат выявил в 1,4 раза больше смертей в апреле из-за коронавируса в качестве основной причины, чем оперштаб. Общее число смертей пациентов с коронавирусом оперштаб не публикует.

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11 июня департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение в данных о смертности от коронавируса на сайте стопкоронавирус.рф и официальном сайте департамента. По данным ведомства, это связано с тем, что власти Москвы передают федеральному штабу ежедневные данные, в которых учитываются случаи смерти от COVID-19, когда диагноз пациенту был поставлен при жизни, а также часть случаев, когда диагноз установлен патологоанатомом. В итоговой статистике, публикуемой на сайте депздрава ежемесячно, учитываются уже все проведенные за месяц исследования.

Позже в ведомстве сообщили, что в официальную статистику не попадают примерно 60% умерших с COVID-19, так как их смерть наступила по другим причинам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных