Мосгорздрав объяснил расхождения данных по смертности от COVID-19 в столице
В департаменте здравоохранения Москвы объяснили расхождение данных о смертности от коронавируса на сайте стопкоронавирус.рф и официальном сайте департамента. Это связано с тем, что власти Москвы передают федеральному штабу по борьбе с коронавирусом не окончательные данные по смертности.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, за апрель 2020 г. в Москве от COVID-19 умерли 642 человека, по данным департамента — на 163 человек больше — 805. В мае стопкоронавирус.рф сообщил о 1895 умерших, тогда как по данным департамента их было 2757 — разница — 862.
Речь идет о ежедневных оперативных данных, в которых учитываются случаи смерти от COVID-19, когда диагноз пациенту был поставлен при жизни, а также часть случаев, когда диагноз установлен по итогам патологоанатомических исследований, проведенных в короткий срок, говорится в сообщении ведомства.
В итоговой статистике, публикуемой на сайте депздрава ежемесячно, учитываются уже все проведенные за месяц исследования. Данные публикуются на основании Росстата и ЗАГС учитывая дату регистрации смерти, не дату самой смерти.
По данным департамента здравоохранения, в мае 2020 г. в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей. По сравнению с прошлым годом смертность в мае выросла на 57%, а по сравнению со средним показателем мая за последние три года – на 58,5%.
Смертность за май оказалась выше и показателей апреля. В ведомстве это объяснили тем, что на конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавирусом в Москве, а между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит 2–3 недели.