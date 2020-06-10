Смертельная московская правда

Вот уже второй раз московский департамент здравоохранения показывает чудеса открытости. «Проанализировав все случаи смерти за май, департамент открыто (sic!) публикует предварительные данные. В мае 2020 г. в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 случаев больше, чем в мае 2019 г. (9998). Если рассчитать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в мае составит 9914 (9935 в 2017-м, 9808 в 2018-м, 9998 в 2019-м). Таким образом, превышение смертности в мае 2020 г. составляет 5799 случаев. COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92% избыточной смертности в мае). От ковида как основной причины смерти в мае умерло 2757 человек», – сообщает департамент здравоохранения.