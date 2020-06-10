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Смертельная московская правда

Как трактовать расхождения в статистике жертв ковида
Кирилл Харатьян

Вот уже второй раз московский департамент здравоохранения показывает чудеса открытости. «Проанализировав все случаи смерти за май, департамент открыто (sic!) публикует предварительные данные. В мае 2020 г. в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 случаев больше, чем в мае 2019 г. (9998). Если рассчитать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в мае составит 9914 (9935 в 2017-м, 9808 в 2018-м, 9998 в 2019-м). Таким образом, превышение смертности в мае 2020 г. составляет 5799 случаев. COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92% избыточной смертности в мае). От ковида как основной причины смерти в мае умерло 2757 человек», – сообщает департамент здравоохранения.

Теперь немного арифметики. Возможно (утверждать не берусь), это самый высокий показатель смертности за месяц в новейшей московской истории. Предыдущий пик был в августе 2010 г. – тогда были жара и смог, умерло 15 016 человек, в августе 2009 г. было 8905 смертей. Так что коронавирус – самое жестокое испытание для Москвы с далеких военных времен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных