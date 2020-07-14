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В России выявили 6248 новых случаев коронавируса

Умерли за день 175 пациентов
Артем Гирш
Валерий Шарифулин / ТАСС

В России за сутки выявили 6248 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 739 947 в 85 регионах. Умерли за день 175 пациентов, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 11 614.

За сутки полностью выздоровели 8804 пациента с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 512 825. Продолжают лечение 215 508 больных.

В Москве зарегистрировали 613 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 230 642. За сутки выздоровели 1012 больных, лечение продолжает 60 471 человек. Накануне в городе умерли 37 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4205 пациентов.

Помимо Москвы больше всего новых случаев отмечено в Петербурге (+281), в Ханты-Мансийском автономном округе (+268), Свердловской области (+245), Алтайском крае (+238), в Ямало-Ненецком автономном округе (+211), в Московской области (+198), Иркутской (+198), Нижегородской (+193), а также в Мурманской областях (+182).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (230 642), Московская область (60 886) и Санкт-Петербург (28 142). Следом идут Нижегородская (20 534) и Свердловская области (16 372), Ханты-Мансийский автономный округ (12 742), Ростовская область (10 922), Красноярский край (+10 756) и Иркутская область (10 495). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.

Ранее по теме: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

В мире COVID-19 обнаружен более чем у 13,1 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на четвертом месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 3,3 млн случаев занимают США. Всего в мире умерли более 573 000 больных COVID-19, свыше 135 000 из них приходится на жителей США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных