В России выявили 6248 новых случаев коронавируса

В мире COVID-19 обнаружен более чем у 13,1 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на четвертом месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 3,3 млн случаев занимают США. Всего в мире умерли более 573 000 больных COVID-19, свыше 135 000 из них приходится на жителей США.