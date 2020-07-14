В России выявили 6248 новых случаев коронавируса

В России выявили 6248 новых случаев коронавирусаУмерли за день 175 пациентов
В России за сутки выявили 6248 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 739 947 в 85 регионах. Умерли за день 175 пациентов, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 11 614.
За сутки полностью выздоровели 8804 пациента с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 512 825. Продолжают лечение 215 508 больных.
В Москве зарегистрировали 613 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 230 642. За сутки выздоровели 1012 больных, лечение продолжает 60 471 человек. Накануне в городе умерли 37 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4205 пациентов.
Помимо Москвы больше всего новых случаев отмечено в Петербурге (+281), в Ханты-Мансийском автономном округе (+268), Свердловской области (+245), Алтайском крае (+238), в Ямало-Ненецком автономном округе (+211), в Московской области (+198), Иркутской (+198), Нижегородской (+193), а также в Мурманской областях (+182).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (230 642), Московская область (60 886) и Санкт-Петербург (28 142). Следом идут Нижегородская (20 534) и Свердловская области (16 372), Ханты-Мансийский автономный округ (12 742), Ростовская область (10 922), Красноярский край (+10 756) и Иркутская область (10 495). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.
В мире COVID-19 обнаружен более чем у 13,1 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на четвертом месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 3,3 млн случаев занимают США. Всего в мире умерли более 573 000 больных COVID-19, свыше 135 000 из них приходится на жителей США.