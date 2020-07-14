Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.45 мск, в мире заболели COVID-19 3 006 764 человека. Умерли от последствий инфекции 570 776 человек.
11 млн заболевших университет зафиксировал 4 июля, 12 млн — 9 июля. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 346 246) зарегистрировали в США, далее следуют Бразилия (1 864 681) и Индия (878 254).
По смертности лидируют США (135 477), за ними следует Бразилия (72 100), на третьем месте — Великобритания (44 915).
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 июля, зарегистрировано 733 699 случаев заражения, 11 476 пациентов (с учетом последних данных по Москве) умерли, выздоровел 504 021 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев фиксируется в стране третью неделю подряд.