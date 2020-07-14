Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 июля, зарегистрировано 733 699 случаев заражения, 11 476 пациентов (с учетом последних данных по Москве) умерли, выздоровел 504 021 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев фиксируется в стране третью неделю подряд.