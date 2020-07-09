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Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 12 млн человек

Ведомости

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным на 7.30 мск, в мире выявили 12 012 720 случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали 548 799 человек. Выздоровели 6,5 млн. 11 млн заболевших университет зафиксировал 4 июля.

Первое место по числу случаев заражения занимают США (3 054 695), второе сохраняет Бразилия (1 713 160), на третьем месте — Индия (742 417).

Россия занимает четвертое место по заболеваемости (699 749), далее следует Перу (312 911).

Ранее по теме: Число заболевших COVID-19 быстро растет в самых разных странах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных