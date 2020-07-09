Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 12 млн человек
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
По данным на 7.30 мск, в мире выявили 12 012 720 случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали 548 799 человек. Выздоровели 6,5 млн. 11 млн заболевших университет зафиксировал 4 июля.
Первое место по числу случаев заражения занимают США (3 054 695), второе сохраняет Бразилия (1 713 160), на третьем месте — Индия (742 417).
Россия занимает четвертое место по заболеваемости (699 749), далее следует Перу (312 911).