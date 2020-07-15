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Как Норвегия слишком испугалась коронавируса

И что от этого выиграла
Софья Корепанова
Директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг /NordForsk

Две соседние страны – Норвегия и Швеция – действовали прямо противоположно во время пандемии. Норвегия, которая ввела жесткие меры, празднует очередную маленькую победу

В понедельник в Норвегии впервые с 10 марта не было ни одного пациента с коронавирусом на аппарате искусственной вентиляции легких и только один в отделении интенсивной терапии, сообщило агентство NTB. В больницах находилось шесть человек с COVID-19, всего выявлено 8984 случая заражения.

Директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг 22 мая предположила, что Норвегия могла бы обойтись без карантина. «Теперь мы думаем <...> что смогли бы добиться того же эффекта и избежать некоторых неблагоприятных последствий без локдауна <...> просто соблюдая меры предосторожности», – сказала она. Как руководитель института Столтенберг отвечает за борьбу с инфекционными заболеваниями в стране.

Правительство ввело ограничения 12 марта. Норвежцам запретили даже ездить на дачи. Министр здравоохранения Бент Хойе уверял, что в те дни базовое репродуктивное число было 2,5 (количество людей, которых в среднем заражает один больной; если оно ниже 1, эпидемия сама по себе сходит на нет). В конце мая Институт общественного здравоохранения, проанализировав статистику, сообщил другие данные: на момент введения локдауна показатель достигал лишь 1,1. Столтенберг объясняла это принятой в Норвегии системой медицинской статистики.

Расследование в Швеции

Швеция практически не вводила карантинных мер. И эпидемия там почти не идет на спад. По данным Университета Джонса Хопкинса, страна на на 27-м месте в мире по количеству выявленных случаев заражения – заболели 76 001 человек, умерли 5536 (в Норвегии, которая на на 75-м месте, – 8984 и 253 человека).
В Швеции с начала июля создана комиссия, которая расследует, правильные ли меры были приняты властями для борьбы с распространением COVID-19, но доклад она планирует выпустить только в 2022 г.
В начале июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл дал небольшое интервью Шведскому радио, которое многие СМИ почему-то трактовали как признание того, что отказ от карантина был ошибкой. На самом деле Тегнелл весьма обтекаемо заявил, что, будь у него в начале эпидемии те данные, которые накоплены к нынешнему моменту, можно было бы улучшить меры предосторожности: «Полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что выбрал остальной мир».
Поглядев на реакцию СМИ, Тегнелл сделал уточнение: его интервью не следует считать отказом от первоначального подхода. И еще слишком рано делать какие-то выводы о том, насколько правильные меры приняли другие страны.
В конце июня ВОЗ упомянула Швецию среди 11 стран с повышенными инфекционными рисками. Тегнелл обвинил ВОЗ в неверном толковании данных и объяснил уровень заболеваемости, тем, что проводится много тестов на коронавирус.

В свое время она приложила немало усилий, чтобы усовершенствовать сбор данных, и была одной из тех, кто отвечал за создание в 2008 г. Норвежского регистра пациентов. В регистр вносятся сведения о больных со всей страны. Например, до него было неизвестно, сколько пациентов ежегодно переживает сердечный приступ. Но работа над регистром шла с трудом: мешали и технические сложности, и бурные споры о риске нарушить врачебную тайну. Столтенберг жаловалась, что понадобился почти год работы и 1,5 млн крон после эпидемии гриппа 2009 г., чтобы собрать данные разных больниц и ведомств в единую базу и понять общую картину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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