Как Норвегия слишком испугалась коронавируса

Расследование в Швеции

Швеция практически не вводила карантинных мер. И эпидемия там почти не идет на спад. По данным Университета Джонса Хопкинса, страна на на 27-м месте в мире по количеству выявленных случаев заражения – заболели 76 001 человек, умерли 5536 (в Норвегии, которая на на 75-м месте, – 8984 и 253 человека).

В Швеции с начала июля создана комиссия, которая расследует, правильные ли меры были приняты властями для борьбы с распространением COVID-19, но доклад она планирует выпустить только в 2022 г.

В начале июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл дал небольшое интервью Шведскому радио, которое многие СМИ почему-то трактовали как признание того, что отказ от карантина был ошибкой. На самом деле Тегнелл весьма обтекаемо заявил, что, будь у него в начале эпидемии те данные, которые накоплены к нынешнему моменту, можно было бы улучшить меры предосторожности: «Полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что выбрал остальной мир».

Поглядев на реакцию СМИ, Тегнелл сделал уточнение: его интервью не следует считать отказом от первоначального подхода. И еще слишком рано делать какие-то выводы о том, насколько правильные меры приняли другие страны.

В конце июня ВОЗ упомянула Швецию среди 11 стран с повышенными инфекционными рисками. Тегнелл обвинил ВОЗ в неверном толковании данных и объяснил уровень заболеваемости, тем, что проводится много тестов на коронавирус.