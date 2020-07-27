В России зарегистрировали 5635 новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировали 5635 новых случаев заражения коронавирусомВсего заболевших 818 120, умерли за сутки 85 пациентов
В России за сутки выявили 5635 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 818 120. Умерли за день 85 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 13 354.
За сутки полностью выздоровели 3079 пациентов с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 603 329 человек. Продолжают лечение 201 437 больных.
В Москве зарегистрировали 683 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 237 947. За сутки выздоровели 306 больных, лечение продолжают 58 828 человек. Накануне в городе умерли 9 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4398 пациентов.
Кроме Москвы больше всего новых случаев отмечено в Свердловской области (+252), в Нижегородской области (+188), Ханты-Мансийском автономном округе (+188), в Петербурге (+172), в Иркутской области (+165), в Красноярском крае (+162), в Мурманской области (+158), в Московской (+139) и Ростовской областях (+135).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (237 947), Московская область (62 753) и Санкт-Петербург (30 635).
Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 27 июля, превысило 16,2 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,2 млн из них приходится на США, более 2,4 млн – на Бразилию, 1,4 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 648 000 человек, более 146 000 из них – в США и около 87 000 – в Бразилии.