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В России зарегистрировали 5635 новых случаев заражения коронавирусом

Всего заболевших 818 120, умерли за сутки 85 пациентов
Артем Гирш
Luca Bruno / AP

В России за сутки выявили 5635 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 818 120. Умерли за день 85 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 13 354.

За сутки полностью выздоровели 3079 пациентов с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 603 329 человек. Продолжают лечение 201 437 больных.

В Москве зарегистрировали 683 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 237 947. За сутки выздоровели 306 больных, лечение продолжают 58 828 человек. Накануне в городе умерли 9 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4398 пациентов.

Кроме Москвы больше всего новых случаев отмечено в Свердловской области (+252), в Нижегородской области (+188), Ханты-Мансийском автономном округе (+188), в Петербурге (+172), в Иркутской области (+165), в Красноярском крае (+162), в Мурманской области (+158), в Московской (+139) и Ростовской областях (+135).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (237 947), Московская область (62 753) и Санкт-Петербург (30 635).

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 27 июля, превысило 16,2 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,2 млн из них приходится на США, более 2,4 млн – на Бразилию, 1,4 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 648 000 человек, более 146 000 из них – в США и около 87 000 – в Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных