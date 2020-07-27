В России зарегистрировали 5635 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 27 июля, превысило 16,2 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,2 млн из них приходится на США, более 2,4 млн – на Бразилию, 1,4 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 648 000 человек, более 146 000 из них – в США и около 87 000 – в Бразилии.