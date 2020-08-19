Россияне стали больше интересоваться проблемами экологии из-за пандемии

Россияне стали больше интересоваться проблемами экологии из-за пандемииНо жертвовать потреблением ради экологических целей не готовы
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения совместно с Фондом национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). Согласно его данным, опубликованным 18 августа, после пандемии каждый четвертый россиянин стал больше задумываться об экологических вопросах. При этом большинство респондентов (64%) не поменяли существенно своего отношения к данной проблематике. Меньшинство – 5% от опрошенных – заявили о том, что стали меньше уделять внимания этим проблемам.
Изменение климата уступает, по мнению опрошенных, в значимости другим экологическим проблемам – лишь 61% опрошенных посчитали эту тему важной. Самыми актуальными вопросами для места своего проживания россияне назвали загрязнение рек, озер и пляжей (76% опрошенных), мусорные свалки и переработку мусора (70%), загрязнение воздуха (66%). Скорее неактуальной для своего региона большинство респондентов (52%) считают лишь одну проблему экологии – недостаток лесных или парковых зон.
Среди тех, кого волнует изменение климата, чаще встречаются люди в возрасте от 60 лет (66%) и женщины (67%). При этом для молодежи (18–24 года) эта проблема не столь важна – 52%, на 10 п. п. меньше, чем в среднем по стране.
Несмотря на падение производства в большинстве стран, россияне считают, что распространение коронавирусной инфекции и последовавший за этим экономический кризис не повлияли на глобальное потепление. Значительная часть опрошенных (46%) ответили, что эта ситуация на потепление не повлияла, еще 19% отметили, что не верят в способность человека оказать влияние на глобальное потепление. Лишь 7% респондентов заявили о том, что глобальное потепление в итоге замедлилось, а 9% сказали, что оно усугубилось.
Директор департамента проектов российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров отмечает, что, по данным его организации, в период пандемии россияне действительно активнее начали интересоваться экологическими вопросами. На это повлияло большее внимание к темам чистоты воздуха и воды, которые во многом определяют здоровье людей. Карантин действительно поставил вопросы здоровья выше других, считает эксперт. Чупров полагает, что повлияли на настроения людей и информационные темы, возникшие, в частности, из-за катастрофы в Норильске.
Ради сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу большинство респондентов готовы отказаться только от одного – бесконтрольного потребления электроэнергии. 42% опрошенных сказали, что готовы отказаться от этого, а 17% уже отказались или никогда этого не делали.
Не готовы россияне отказаться от поездок на личном автотранспорте – лишь 35% опрошенных готовы это сделать. При этом в феврале 2020 г. еще меньше опрошенных заявили о готовности к такому шагу – 44%. Чуть больше россиян заявили о готовности отказаться от авиаперелетов – 43% (54% в феврале). «Лишь меньшинство людей пока готовы себя в чем-то ограничивать, это, как правило, экологи или хипстеры. Для изменения ситуации в целом нужны административные и экономические стимулы к сокращению потребления воды и электроэнергии – например, необходимость ставить счетчики воды, что приводит и к снижению платежей», – говорит Чупров. Он добавил, что важной является и пропаганда идей экологии, особенно среди детей и молодежи.
Главный тренд, который выявило исследование, отметил директор ФНЭБ Константин Симонов, заключается в том, что до пандемии число желающих жертвовать своим потреблением было больше. Россияне, по мнению эксперта, определили для себя, что они без потребления жить не согласны и не будут идти на жертвы ради абстрактных целей.