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Россияне стали больше интересоваться проблемами экологии из-за пандемии

Но жертвовать потреблением ради экологических целей не готовы
Константин Гликин
Самыми актуальными вопросами для места своего проживания россияне назвали загрязнение рек, озер и пляжей, мусорные свалки и переработку мусора, загрязнение воздуха /PIXABAY

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения совместно с Фондом национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). Согласно его данным, опубликованным 18 августа, после пандемии каждый четвертый россиянин стал больше задумываться об экологических вопросах. При этом большинство респондентов (64%) не поменяли существенно своего отношения к данной проблематике. Меньшинство – 5% от опрошенных – заявили о том, что стали меньше уделять внимания этим проблемам.

Изменение климата уступает, по мнению опрошенных, в значимости другим экологическим проблемам – лишь 61% опрошенных посчитали эту тему важной. Самыми актуальными вопросами для места своего проживания россияне назвали загрязнение рек, озер и пляжей (76% опрошенных), мусорные свалки и переработку мусора (70%), загрязнение воздуха (66%). Скорее неактуальной для своего региона большинство респондентов (52%) считают лишь одну проблему экологии – недостаток лесных или парковых зон.

Среди тех, кого волнует изменение климата, чаще встречаются люди в возрасте от 60 лет (66%) и женщины (67%). При этом для молодежи (18–24 года) эта проблема не столь важна – 52%, на 10 п. п. меньше, чем в среднем по стране.

Несмотря на падение производства в большинстве стран, россияне считают, что распространение коронавирусной инфекции и последовавший за этим экономический кризис не повлияли на глобальное потепление. Значительная часть опрошенных (46%) ответили, что эта ситуация на потепление не повлияла, еще 19% отметили, что не верят в способность человека оказать влияние на глобальное потепление. Лишь 7% респондентов заявили о том, что глобальное потепление в итоге замедлилось, а 9% сказали, что оно усугубилось.

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Директор департамента проектов российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров отмечает, что, по данным его организации, в период пандемии россияне действительно активнее начали интересоваться экологическими вопросами. На это повлияло большее внимание к темам чистоты воздуха и воды, которые во многом определяют здоровье людей. Карантин действительно поставил вопросы здоровья выше других, считает эксперт. Чупров полагает, что повлияли на настроения людей и информационные темы, возникшие, в частности, из-за катастрофы в Норильске.

Ради сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу большинство респондентов готовы отказаться только от одного – бесконтрольного потребления электроэнергии. 42% опрошенных сказали, что готовы отказаться от этого, а 17% уже отказались или никогда этого не делали.

Не готовы россияне отказаться от поездок на личном автотранспорте – лишь 35% опрошенных готовы это сделать. При этом в феврале 2020 г. еще меньше опрошенных заявили о готовности к такому шагу – 44%. Чуть больше россиян заявили о готовности отказаться от авиаперелетов – 43% (54% в феврале). «Лишь меньшинство людей пока готовы себя в чем-то ограничивать, это, как правило, экологи или хипстеры. Для изменения ситуации в целом нужны административные и экономические стимулы к сокращению потребления воды и электроэнергии – например, необходимость ставить счетчики воды, что приводит и к снижению платежей», – говорит Чупров. Он добавил, что важной является и пропаганда идей экологии, особенно среди детей и молодежи.

Главный тренд, который выявило исследование, отметил директор ФНЭБ Константин Симонов, заключается в том, что до пандемии число желающих жертвовать своим потреблением было больше. Россияне, по мнению эксперта, определили для себя, что они без потребления жить не согласны и не будут идти на жертвы ради абстрактных целей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных