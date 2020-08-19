Россияне стали больше интересоваться проблемами экологии из-за пандемии

Не готовы россияне отказаться от поездок на личном автотранспорте – лишь 35% опрошенных готовы это сделать. При этом в феврале 2020 г. еще меньше опрошенных заявили о готовности к такому шагу – 44%. Чуть больше россиян заявили о готовности отказаться от авиаперелетов – 43% (54% в феврале). «Лишь меньшинство людей пока готовы себя в чем-то ограничивать, это, как правило, экологи или хипстеры. Для изменения ситуации в целом нужны административные и экономические стимулы к сокращению потребления воды и электроэнергии – например, необходимость ставить счетчики воды, что приводит и к снижению платежей», – говорит Чупров. Он добавил, что важной является и пропаганда идей экологии, особенно среди детей и молодежи.