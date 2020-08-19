В России за сутки выявили 4828 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4828 новых случаев коронавирусаЗа сутки умерли 117 пациентов, выздоровели 6795 человек
В России за сутки выявили 4828 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 937 321. Число активных случаев составляет 171 909. Умерли за день 117 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 15 989. За сутки в России полностью выздоровели 6795 человек.
Вчера, 18 августа, оперативный штаб сообщил о 4748 новых случаях заражения коронавирусом.
В Москве за сутки выявлен 691 новый случай болезни, общее число случаев заражения составляет 254 448. За сутки выздоровели 1242 человека, лечение продолжают 49 963. Накануне в городе умерли 10 больных коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4687 пациентов.
Помимо Москвы, наибольшее число случаев коронавируса выявлено в Санкт-Петербурге (+162), Свердловской области (+147), в Нижегородской области (+138), в Ставропольском крае (+135), в Ростовской области (+126), в Иркутской области (+111), в Воронежской области (+107), Красноярском крае (+115) и в Омской области (+92).
По данным Университета Джонса Хопкинса на 19 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 22,14 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,48 млн), Бразилия (более 3,4 млн) и Индия (более 2,7 млн). Всего в мире умерли более 781 139 больных COVID-19.