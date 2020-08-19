В России за сутки выявили 4828 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса на 19 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 22,14 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,48 млн), Бразилия (более 3,4 млн) и Индия (более 2,7 млн). Всего в мире умерли более 781 139 больных COVID-19.