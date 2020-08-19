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В России за сутки выявили 4828 новых случаев коронавируса

За сутки умерли 117 пациентов, выздоровели 6795 человек
Дарина Бухарова
Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за сутки выявили 4828 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 937 321. Число активных случаев составляет 171 909. Умерли за день 117 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 15 989. За сутки в России полностью выздоровели 6795 человек.

Вчера, 18 августа, оперативный штаб сообщил о 4748 новых случаях заражения коронавирусом.

В Москве за сутки выявлен 691 новый случай болезни, общее число случаев заражения составляет 254 448. За сутки выздоровели 1242 человека, лечение продолжают 49 963. Накануне в городе умерли 10 больных коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4687 пациентов.

Помимо Москвы, наибольшее число случаев коронавируса выявлено в Санкт-Петербурге (+162), Свердловской области (+147), в Нижегородской области (+138), в Ставропольском крае (+135), в Ростовской области (+126), в Иркутской области (+111), в Воронежской области (+107), Красноярском крае (+115) и в Омской области (+92).

По данным Университета Джонса Хопкинса на 19 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 22,14 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,48 млн), Бразилия (более 3,4 млн) и Индия (более 2,7 млн). Всего в мире умерли более 781 139 больных COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных