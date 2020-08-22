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В России за сутки выявили 4921 новый случай коронавируса

Умер за сутки 121 пациент, полностью выздоровели 6147 человек
Ведомости
Максим Стулов/Ведомости

В России за сутки выявлен 4921 заболевший новым коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 951 897. Умер за день 121 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 310.

Вчера, 21 августа, оперштаб сообщил о 4870 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 687 случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве было выявлено 256 513 заболевших. За сутки в столице выздоровели 1094 пациента, скончались 10 человек.

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+183), Подмосковье (+161), Ростовская область (+129) и Ставропольский край (+128).

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано более 22,9 млн случаев заражения коронавирусом, около 799 000 человек умерли. Наибольшее число зараженных коронавирусом выявлено в США – более 5,6 млн человек, Бразилии – 3,5 млн и Индии – 2,9 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных