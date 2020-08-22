В России за сутки выявили 4921 новый случай коронавируса

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано более 22,9 млн случаев заражения коронавирусом, около 799 000 человек умерли. Наибольшее число зараженных коронавирусом выявлено в США – более 5,6 млн человек, Бразилии – 3,5 млн и Индии – 2,9 млн человек.