В России за сутки выявили 4921 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 4921 новый случай коронавирусаУмер за сутки 121 пациент, полностью выздоровели 6147 человек
В России за сутки выявлен 4921 заболевший новым коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 951 897. Умер за день 121 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 310.
Вчера, 21 августа, оперштаб сообщил о 4870 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 687 случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве было выявлено 256 513 заболевших. За сутки в столице выздоровели 1094 пациента, скончались 10 человек.
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+183), Подмосковье (+161), Ростовская область (+129) и Ставропольский край (+128).
По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано более 22,9 млн случаев заражения коронавирусом, около 799 000 человек умерли. Наибольшее число зараженных коронавирусом выявлено в США – более 5,6 млн человек, Бразилии – 3,5 млн и Индии – 2,9 млн человек.