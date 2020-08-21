В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса

По его словам, ВОЗ располагает большим количеством технологий. «При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить. Так что у нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях», ‒ пояснил он.