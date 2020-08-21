В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года. Об этом заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.
«Мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года», ‒ цитирует «РИА Новости» гендиректора организации.
По его словам, ВОЗ располагает большим количеством технологий. «При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить. Так что у нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях», ‒ пояснил он.
Ранее СМИ распространили заявление ВОЗ, в котором говорилось, что организация приветствует любые продвижения в разработке вакцины от коронавируса, ‒ так организация прокомментировала регистрацию в России первой вакцины от COVID-19. В заявлении также указывалось, что организация контактирует с российскими учеными и ждет возможности изучить подробности клинических испытаний.