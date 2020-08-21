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В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года. Об этом заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.

«Мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года», ‒ цитирует «РИА Новости» гендиректора организации.

По его словам, ВОЗ располагает большим количеством технологий. «При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить. Так что у нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях», ‒ пояснил он.

Ранее СМИ распространили заявление ВОЗ, в котором говорилось, что организация приветствует любые продвижения в разработке вакцины от коронавируса, ‒ так организация прокомментировала регистрацию в России первой вакцины от COVID-19. В заявлении также указывалось, что организация контактирует с российскими учеными и ждет возможности изучить подробности клинических испытаний.

Ранее по теме: ВОЗ хочет проверить данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных