ВОЗ хочет проверить данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует любые продвижения в разработке вакцины от коронавируса, передают CNN и РБК заявление организации, аналогичное заявление цитирует агентство DPA. Так организация прокомментировала регистрацию в России первой вакцины от COVID-19, о чем накануне объявил президент Владимир Путин.
В заявлении ВОЗ указано, что организация контактирует с российскими учеными и ждет возможности изучить подробности клинических испытаний. «Наращивать темпы разработки вакцины можно только в том случае, если на каждом этапе разработки соблюдаются установленные процедуры», – предупредили в организации. Уточняется, что это необходимо для подтверждения безопасности и эффективности всех производимых вакцин.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса производства центра им. Гамалеи. Путин сообщил, что это первая в мире вакцина от коронавируса, и заявил об успешном опыте вакцинации одной из его дочерей. Президент поручил на добровольной основе начать вакцинацию, вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что первыми в конце августа или сентябре от COVID-19 будут привиты медработники.
Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Минздрав отложить регистрацию вакцины до тех пор, пока не будет успешно завершена третья фаза клинических испытаний. В АОКИ указывали, что вакцина центра им. Гамалеи была испытана на выборке в менее чем 100 человек, обычно же препараты в ходе третьей фазы испытываются на тысячах добровольцах. Руководитель Росздравнадзора Валентина Косенко назвала претензии ассоциации основанными на незнании результатов исследований.