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ВОЗ хочет проверить данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует любые продвижения в разработке вакцины от коронавируса, передают CNN и РБК заявление организации, аналогичное заявление цитирует агентство DPA. Так организация прокомментировала регистрацию в России первой вакцины от COVID-19, о чем накануне объявил президент Владимир Путин.

В заявлении ВОЗ указано, что организация контактирует с российскими учеными и ждет возможности изучить подробности клинических испытаний. «Наращивать темпы разработки вакцины можно только в том случае, если на каждом этапе разработки соблюдаются установленные процедуры», – предупредили в организации. Уточняется, что это необходимо для подтверждения безопасности и эффективности всех производимых вакцин.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса производства центра им. Гамалеи. Путин сообщил, что это первая в мире вакцина от коронавируса, и заявил об успешном опыте вакцинации одной из его дочерей. Президент поручил на добровольной основе начать вакцинацию, вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что первыми в конце августа или сентябре от COVID-19 будут привиты медработники.

Ранее по теме: Минздрав опроверг информацию о вакцинации российской элиты от коронавируса

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Минздрав отложить регистрацию вакцины до тех пор, пока не будет успешно завершена третья фаза клинических испытаний. В АОКИ указывали, что вакцина центра им. Гамалеи была испытана на выборке в менее чем 100 человек, обычно же препараты в ходе третьей фазы испытываются на тысячах добровольцах. Руководитель Росздравнадзора Валентина Косенко назвала претензии ассоциации основанными на незнании результатов исследований.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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