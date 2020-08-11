Росздравнадзор ответил на просьбу отложить регистрацию вакцины от COVID-19

Начальник отдела организации фармаконадзора Росздравнадзора Сергей Глаголев отметил, что после регистрации вакцины участие в третьей фазе испытаний примут несколько тысяч добровольцев. «Нет никакого противоречия, что то исследование закончилось только на второй фазе и его наработки применяются в разработке вакцины от коронавируса», – отметил он, продолжив, что проведение регистрации препарата на ранних стадиях клинических исследований допустимо, так делают в ЕС и США.