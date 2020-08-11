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Росздравнадзор ответил на просьбу отложить регистрацию вакцины от COVID-19

Ведомости

В Росздравнадзоре назвали претензии международной Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) к процессу регистрации российской вакцины от коронавируса основанными на незнании результатов исследований. Об этом РБК заявила заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко. Так она прокомментировала просьбу ассоциации отложить регистрацию вакцины от центра Гамалеи до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.

Косенко сообщила РБК, что этой вакциной привили несколько сотен добровольцев, у них не возникло серьезных нежелательных реакций на нее. «Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы», – сказала Косенко. Она также отметила, что до завершения исследований регистрация вакцины невозможна: «никто не будет нарушать законодательство».

Начальник отдела организации фармаконадзора Росздравнадзора Сергей Глаголев отметил, что после регистрации вакцины участие в третьей фазе испытаний примут несколько тысяч добровольцев. «Нет никакого противоречия, что то исследование закончилось только на второй фазе и его наработки применяются в разработке вакцины от коронавируса», – отметил он, продолжив, что проведение регистрации препарата на ранних стадиях клинических исследований допустимо, так делают в ЕС и США.

Ранее по теме: Минздрав попросили отложить регистрацию первой вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных