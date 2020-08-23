В России за сутки выявили 4852 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 4852 новых случая коронавирусаУмерли за сутки 73 пациента, полностью выздоровели 3162 человека
В России за сутки выявлено 4852 заболевших новым коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 956 749. Умерли за день 73 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 383.
Вчера, 22 августа, оперштаб сообщил о 4921 новом заболевшем.
В Москве за сутки выявлено 611 случаев заражения коронавирусом. За сутки в столице выздоровели 965 пациентов, скончались 11 человек.
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+180), Подмосковье (+164), Свердловская область (+129) и Ставропольский край (+126).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 23,2 млн случаев заражения коронавирусом, около 804 000 человек погибли. Наибольшее число зараженных коронавирусом выявлено в США – более 5,6 млн человек, Бразилии – 3,5 млн и Индии (свыше 3 млн человек).