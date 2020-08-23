В России за сутки выявили 4852 новых случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 23,2 млн случаев заражения коронавирусом, около 804 000 человек погибли. Наибольшее число зараженных коронавирусом выявлено в США – более 5,6 млн человек, Бразилии – 3,5 млн и Индии (свыше 3 млн человек).