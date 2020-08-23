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В России за сутки выявили 4852 новых случая коронавируса

Умерли за сутки 73 пациента, полностью выздоровели 3162 человека
Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В России за сутки выявлено 4852 заболевших новым коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 956 749. Умерли за день 73 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 383.

Вчера, 22 августа, оперштаб сообщил о 4921 новом заболевшем.

В Москве за сутки выявлено 611 случаев заражения коронавирусом. За сутки в столице выздоровели 965 пациентов, скончались 11 человек.

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+180), Подмосковье (+164),  Свердловская область (+129) и Ставропольский край (+126).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 23,2 млн случаев заражения коронавирусом, около 804 000 человек погибли. Наибольшее число зараженных коронавирусом выявлено в США – более 5,6 млн человек, Бразилии – 3,5 млн и Индии (свыше 3 млн человек).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных