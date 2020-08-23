В центре Минска проходит многотысячная акция оппонентов Лукашенко

В центре Минска проходит многотысячная акция оппонентов ЛукашенкоВ районе акции протеста также скапливаются силы армии и ОМОНа
На площади Независимости в центре Минска собрались десятки тысяч человек, выступающих против итогов президентских выборов в Белоруссии.
Минск. Люди заняли всю площадь Независимости, проезжую часть и площадку у Мингорисполкома и здания метрополитена. Скандируют «Жыве Беларусь».— TUT.BY (@tutby) August 23, 2020
Собралось несколько десятков тысяч человек. Городские власти включили на всю громкость песню «Первым делом самолеты». pic.twitter.com/kOVXJ9djVY
Как передавал корреспондент новостного портала Tut.by, численность акции протеста превысила 100 000 человек. В районе парка Победы собираются военные. Акции протеста также проходят в Бресте, Гродно, Витебске и других городах.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, в которых также принимали участие некоторые работники предприятий.