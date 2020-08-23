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В центре Минска проходит многотысячная акция оппонентов Лукашенко

В районе акции протеста также скапливаются силы армии и ОМОНа
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

На площади Независимости в центре Минска собрались десятки тысяч человек, выступающих против итогов президентских выборов в Белоруссии.

По данным корреспондента РБК, власти через установленные мегафоны призывают протестующих разойтись, предупреждая о применении в противном случае силы.

Как передавал корреспондент новостного портала Tut.by, численность акции протеста превысила 100 000 человек. В районе парка Победы собираются военные. Акции протеста также проходят в Бресте, Гродно, Витебске и других городах.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, в которых также принимали участие некоторые работники предприятий.

Ранее по теме: Минобороны Белоруссии пригрозило армией протестующим рядом с мемориалами

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных