Минобороны Белоруссии пригрозило армией протестующим рядом с мемориалами
Участники акций протеста в Белоруссии, «нарушающие порядок и спокойствие» рядом с военными мемориалами, будут «иметь дело» с армией, а не милицией, заявил министр обороны республики Виктор Хренин, передает «БелТА».
По словам Хренина, военные мемориалы для белорусов священны, поскольку во время войны Белоруссия «практически была стерта с лица земли».
«Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем. Категорически предупреждаю: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией», ‒ заявил он.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, в которых также принимали участие некоторые работники предприятий.