Минобороны Белоруссии пригрозило армией протестующим рядом с мемориалами

«Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем. Категорически предупреждаю: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией», ‒ заявил он.