Обжаловать решения судов со ссылкой на Конституционный суд станет проще

В КС обращалась семья Однодворцевых, которая утратила права на квартиру в 2010 г. по решению Мосгорсуда. Суд решил, что квартира, которую приобрели Однодворцевы, была ранее приватизирована по подложным документам, поэтому не была правильно приобретена. В 2017 г. КС принял постановление, согласно которому добросовестный покупатель квартиры в случае отсутствия информации о юридических проблемах приобретаемого им имущества не должен быть лишен своей покупки. Однодворцевы, использовав это постановление КС, обратились в суд с просьбой пересмотреть их дело. Тем не менее суды не встали на их сторону, последовательно оставив без изменения уже принятые решения об их выселении. Свою позицию они обосновывали тем, что постановление КС не содержит прямого указания на необходимость пересмотра судебных актов по делам граждан, которые не были участниками конституционного судопроизводства.