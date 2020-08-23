Обжаловать решения судов со ссылкой на Конституционный суд станет проще

Обжаловать решения судов со ссылкой на Конституционный суд станет прощеНеобходимые для этого поправки в кодексы разработаны Минюстом
Законопроект с поправками Минюста в Гражданско-процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и Арбитражный процессуальный кодекс был опубликован 21 августа на федеральном портале проектов нормативных актов. В случае принятия этого законопроекта поводами для пересмотра дел станут решения Конституционного суда (КС), которые рассматривают актуальные для этих дел вопросы. Основанием для создания законопроекта стало постановление КС, вынесенное в конце июня 2020 г.
В КС обращалась семья Однодворцевых, которая утратила права на квартиру в 2010 г. по решению Мосгорсуда. Суд решил, что квартира, которую приобрели Однодворцевы, была ранее приватизирована по подложным документам, поэтому не была правильно приобретена. В 2017 г. КС принял постановление, согласно которому добросовестный покупатель квартиры в случае отсутствия информации о юридических проблемах приобретаемого им имущества не должен быть лишен своей покупки. Однодворцевы, использовав это постановление КС, обратились в суд с просьбой пересмотреть их дело. Тем не менее суды не встали на их сторону, последовательно оставив без изменения уже принятые решения об их выселении. Свою позицию они обосновывали тем, что постановление КС не содержит прямого указания на необходимость пересмотра судебных актов по делам граждан, которые не были участниками конституционного судопроизводства.
В своем обращении в КС Однодворцевы указывали на то, что нынешние законы позволяют пересматривать дела лишь тех граждан, которые успешно оспорили соответствие Основному закону актуальных для их случая норм.
В результате в решении КС указал на то, что постановления распространяются на все случаи, когда могут быть применены обсуждаемые нормы: «Пересмотру в установленных федеральным законом случаях подлежат как вступившие, но не исполненные или исполненные частично, так и не вступившие в законную силу правоприменительные решения». Дело Однодворцевых КС постановил пересмотреть.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов считает, что поправки в случае их принятия будут иметь большое значение для дальнейшей правоприменительной практики. Он полагает, что в настоящее время суды относятся к позициям КС скорее как к научно-доктринальным источникам, а не к реальным разъяснениям.
По мнению Данилова, процессуальное законодательство не содержало такого основания для пересмотра несправедливо принятого судебного акта, как противоречие толкованию КС. «Сейчас эта норма сформулирована очень ограничительно и предполагает, что основанием для пересмотра является удовлетворение жалобы конкретного истца или ответчика относительно закона, примененного в этом самом конкретном деле», – отмечает эксперт.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов подчеркивает, что такие случаи очень редки.