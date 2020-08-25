В России за сутки выявили 4696 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса на 25 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 23,65 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,74 млн), Бразилия (более 3,6 млн) и Индия (более 3,1 млн). Всего в мире умерли более 813 257 больных COVID-19.