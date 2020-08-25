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В России за сутки выявили 4696 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 120 пациентов, полностью выздоровели 6652 человека
Дарина Бухарова
Владимир Астапкович / РИА Новости

В России за сутки выявлено 4696 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 966 189. Умерли за день 120 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 568.

Вчера, 24 августа, оперштаб сообщил о 4744 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлен 681 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1155 пациентов, скончались 12 человек. Всего в Москве выявлено 258 430 заболевших коронавирусом. На втором месте по числу выявленных заболеваний – Московская область (67 308), на третьем – Санкт-Петербург (35 552).

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Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+179), Подмосковье (+143), Ростовская область (+130), Хабаровский край (+125) и Ставропольский край (+123).

По данным Университета Джонса Хопкинса на 25 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 23,65 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,74 млн), Бразилия (более 3,6 млн) и Индия (более 3,1 млн). Всего в мире умерли более 813 257 больных COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных