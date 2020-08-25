В России за сутки выявили 4696 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4696 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 120 пациентов, полностью выздоровели 6652 человека
В России за сутки выявлено 4696 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 966 189. Умерли за день 120 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 568.
Вчера, 24 августа, оперштаб сообщил о 4744 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлен 681 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1155 пациентов, скончались 12 человек. Всего в Москве выявлено 258 430 заболевших коронавирусом. На втором месте по числу выявленных заболеваний – Московская область (67 308), на третьем – Санкт-Петербург (35 552).
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+179), Подмосковье (+143), Ростовская область (+130), Хабаровский край (+125) и Ставропольский край (+123).
По данным Университета Джонса Хопкинса на 25 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 23,65 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,74 млн), Бразилия (более 3,6 млн) и Индия (более 3,1 млн). Всего в мире умерли более 813 257 больных COVID-19.