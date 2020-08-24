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К плану ВОЗ по вакцинации от COVID-19 присоединились 172 страны

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К возглавляемому ВОЗ плану COVAX, целью которого является обеспечение всех стран вакцинами от COVID-19, присоединились 172 страны, заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве, передает Reuters.

«Первоначально, когда будет ограниченное предложение (вакцины от COVID-19), важно предоставить вакцину тем, кто подвергается наибольшему риску во всем мире», — отметил Гебрейесус.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний. Сегодня центр подал документы в Минздрав для получения разрешения на третий этап клинических испытаний. Ожидается, что массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

Ранее директор ВОЗ заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса менее чем за два года.

Ранее по теме: В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных