К плану ВОЗ по вакцинации от COVID-19 присоединились 172 страны

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний. Сегодня центр подал документы в Минздрав для получения разрешения на третий этап клинических испытаний. Ожидается, что массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.