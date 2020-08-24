К плану ВОЗ по вакцинации от COVID-19 присоединились 172 страны
К возглавляемому ВОЗ плану COVAX, целью которого является обеспечение всех стран вакцинами от COVID-19, присоединились 172 страны, заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве, передает Reuters.
«Первоначально, когда будет ограниченное предложение (вакцины от COVID-19), важно предоставить вакцину тем, кто подвергается наибольшему риску во всем мире», — отметил Гебрейесус.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний. Сегодня центр подал документы в Минздрав для получения разрешения на третий этап клинических испытаний. Ожидается, что массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.
Ранее директор ВОЗ заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса менее чем за два года.