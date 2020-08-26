Правительство приравняло в УК менеджеров госкомпаний к должностным лицам

Партнер ФБК Legal Александр Ермоленко считает, что в данный момент нет правовой лакуны, которую нужно было бы заполнять. Те составы преступления, о которых идет речь в законопроекте, уже есть в правовой системе и касаются коррупции в коммерческих организациях, которыми госкомпании и являются. Главный вопрос лежит в плоскости правоприменения существующих норм в отношении руководителей госкомпаний, говорит Ермоленко. Согласен с тем, что правовые инструменты уже существуют, и адвокат АК «Юков и партнеры» Яков Гаджиев. Но принятие данных поправок позволит правоохранительным органам самостоятельно определять наличие или отсутствие ущерба для государственных компаний, также поправки упрощают порядок возбуждения уголовных дел против их руководителей.