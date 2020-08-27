В России за сутки выявили 4711 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4711 новых случаев коронавирусаУмер за сутки 121 пациент, продолжают лечение более 166 000 человек
В России за сутки выявили 4711 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 975 576. За день умер 121 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 804. За сутки в России выздоровели 6411 человек, общее число выздоровевших превышает 792 000.
Вчера, 26 августа, оперштаб сообщил о 4676 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 637 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1435 пациентов, скончались 12 человек. Всего в Москве выявлено 259 707 заболевших коронавирусом. На втором месте – Московская область (67 599), на третьем – Санкт-Петербург (35 917).
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+184), Подмосковье (+148), Нижегородская (+134) и Ростовская (+128) области, Ставропольский край (+120) и Свердловская (+119) область.