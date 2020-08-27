В России за сутки выявили 4711 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4711 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 975 576. За день умер 121 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 804. За сутки в России выздоровели 6411 человек, общее число выздоровевших превышает 792 000.