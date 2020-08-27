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В России за сутки выявили 4711 новых случаев коронавируса

Умер за сутки 121 пациент, продолжают лечение более 166 000 человек
Наталья Иванкина
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявили 4711 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 975 576. За день умер 121 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 804. За сутки в России выздоровели 6411 человек, общее число выздоровевших превышает 792 000.

Вчера, 26 августа, оперштаб сообщил о 4676 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 637 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1435 пациентов, скончались 12 человек. Всего в Москве выявлено 259 707 заболевших коронавирусом. На втором месте – Московская область (67 599), на третьем – Санкт-Петербург (35 917).

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Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+184), Подмосковье (+148), Нижегородская (+134) и Ростовская (+128) области, Ставропольский край (+120) и Свердловская (+119) область.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных