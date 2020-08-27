В МГУ допустили создание общей вакцины от коронавируса и гриппа

Предполагается, что поливалентная вакцина, которую сейчас разрабатывают в МГУ, будет препятствовать повторному заражению коронавирусом, даже если тот как-то изменится на генетическом уровне. Однако оценить, насколько длительным будет эффект от препарата, Карпова не смогла, отметив, что это возможно узнать только на доклинических исследованиях. При этом клинические испытания вакцины могут начаться примерно через полгода в случае поступления финансирования, отметила профессор.