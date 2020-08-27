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В МГУ допустили создание общей вакцины от коронавируса и гриппа

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Вирусологи МГУ им. Ломоносова могут создать вакцину, позволяющую прививать от коронавируса и гриппа одновременно, рассказала «РИА Новостям» доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

«Мы можем сделать сезонную (вакцину – ред.), если, а это большая-большая вероятность того, что коронавирус, во всяком случае на несколько сезонов, с нами останется, то мы готовы», – сказала она.

Предполагается, что поливалентная вакцина, которую сейчас разрабатывают в МГУ, будет препятствовать повторному заражению коронавирусом, даже если тот как-то изменится на генетическом уровне. Однако оценить, насколько длительным будет эффект от препарата, Карпова не смогла, отметив, что это возможно узнать только на доклинических исследованиях. При этом клинические испытания вакцины могут начаться примерно через полгода в случае поступления финансирования, отметила профессор.

Вакцину, одновременно защищающую и от гриппа, и от коронавируса, создают также в Исследовательском центре им. Алмазова, сообщил РЕН-ТВ 26 августа гендиректор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто. Он отметил, что пока препарат находится на ранней стадии разработки.

Ранее по теме: В России разработают комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса – «Спутник V». Ее разработали в России, в центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, а старт его пострегистрационных испытаний запланирован на 4–5 сентября. Еще одна вакцина сейчас разрабатывается Государственным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Его производство хотят начать в ноябре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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