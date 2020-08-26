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В России разработают комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса

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Российские ученые разрабатывают комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса, сообщил в интервью телеканалу РЕН-ТВ гендиректор НМИЦ имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

«Это будут комбинированная вакцина. Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции», — сказал Шляхто.

Препарат разрабатывают несколько групп ученых, в том числе в исследовательском центре им. Алмазова. Вакцина пока находится в начальной стадии разработки, она должна пройти испытания на животных и серию клинических исследований, но уже есть положительные результаты первых экспериментов, сообщает телеканал.

Пока в мире зарегистрирована одна вакцина от коронавируса ‒ российская «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи. 15 августа стартовало производство препарата, его пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который планирует начать ее производство в ноябре.

Ранее по теме: РФПИ объявил начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных