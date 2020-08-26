В России разработают комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса
Российские ученые разрабатывают комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса, сообщил в интервью телеканалу РЕН-ТВ гендиректор НМИЦ имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.
«Это будут комбинированная вакцина. Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции», — сказал Шляхто.
Препарат разрабатывают несколько групп ученых, в том числе в исследовательском центре им. Алмазова. Вакцина пока находится в начальной стадии разработки, она должна пройти испытания на животных и серию клинических исследований, но уже есть положительные результаты первых экспериментов, сообщает телеканал.
Пока в мире зарегистрирована одна вакцина от коронавируса ‒ российская «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи. 15 августа стартовало производство препарата, его пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который планирует начать ее производство в ноябре.