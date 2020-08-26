В России разработают комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса

Препарат разрабатывают несколько групп ученых, в том числе в исследовательском центре им. Алмазова. Вакцина пока находится в начальной стадии разработки, она должна пройти испытания на животных и серию клинических исследований, но уже есть положительные результаты первых экспериментов, сообщает телеканал.