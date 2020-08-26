РФПИ объявил начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной в Центре имени Гамалеи, начались в Москве, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), … правительство Москвы и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи объявляют о начале пострегистрационного клинического исследования вакцины против коронавируса в Москве», — говорится в сообщении.
Испытать вакцину смогут 40 тыс. человек. Участником программы может стать гражданин России старше 18 лет с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследований и в момент вакцинации, а также не перенесший коронавирус и не контактировавший с заболевшими Covid-19 минимум за две недели до исследования. Для участия в программе необходимо пройти медицинское обследование. Врачи будут постоянно контролировать состояние участников исследования, объяснили в РФПИ.
По окончании исследования на препарат будет выдано постоянное регистрационное удостоверение и расширен круг возможных получателей вакцины, в том числе на категорию людей старше 60 лет. Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Ожидается, что массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.