РФПИ объявил начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса

Испытать вакцину смогут 40 тыс. человек. Участником программы может стать гражданин России старше 18 лет с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследований и в момент вакцинации, а также не перенесший коронавирус и не контактировавший с заболевшими Covid-19 минимум за две недели до исследования. Для участия в программе необходимо пройти медицинское обследование. Врачи будут постоянно контролировать состояние участников исследования, объяснили в РФПИ.