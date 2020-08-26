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РФПИ объявил начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса

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Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной в Центре имени Гамалеи, начались в Москве, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), … правительство Москвы и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи объявляют о начале пострегистрационного клинического исследования вакцины против коронавируса в Москве», — говорится в сообщении.

Испытать вакцину смогут 40 тыс. человек. Участником программы может стать гражданин России старше 18 лет с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследований и в момент вакцинации, а также не перенесший коронавирус и не контактировавший с заболевшими Covid-19 минимум за две недели до исследования. Для участия в программе необходимо пройти медицинское обследование. Врачи будут постоянно контролировать состояние участников исследования, объяснили в РФПИ.

По окончании исследования на препарат будет выдано постоянное регистрационное удостоверение и расширен круг возможных получателей вакцины, в том числе на категорию людей старше 60 лет. Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Ожидается, что массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

Ранее по теме: Москвичи смогут принять участие в тестировании вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных