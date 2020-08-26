Москвичи смогут принять участие в тестировании вакцины от коронавируса
Москвичи смогут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Оставить заявку на участие в программе может любой москвич старше 18 лет, не болевший COVID-19.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины будут проведены в городских медицинских учреждениях. Принять в них участие смогут 40 000 человек старше 18 лет, не болевших коронавирусом. Кандидатов отберут по медицинским показаниям. В течение полугода они будут находиться под постоянным наблюдением врачей, рассказал Собянин.
«Мы также создали дневник самонаблюдения для жителей в специальном мобильном приложении. Отдельным участникам также выдадим электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела», ‒ сказал мэр.
Это третья фаза исследований, она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот.
Вакцина успешно прошла две стадии клинических исследований и показала свою безопасность. У получивших препарат формируется иммунитет к коронавирусу. Организм переносит вакцину так же, как обычную прививку, отметил Собянин.
Препарат не содержит коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно, добавил он.
Пока в мире зарегистрирована одна вакцина от коронавируса ‒ российская «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи. 15 августа стартовало производство препарата, его пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.