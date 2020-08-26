Москвичи смогут принять участие в тестировании вакцины от коронавируса

Пострегистрационные клинические исследования вакцины будут проведены в городских медицинских учреждениях. Принять в них участие смогут 40 000 человек старше 18 лет, не болевших коронавирусом. Кандидатов отберут по медицинским показаниям. В течение полугода они будут находиться под постоянным наблюдением врачей, рассказал Собянин.