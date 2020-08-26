Российскую вакцину от коронавируса намерены приобрести 27 стран

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний, сейчас объявлен набор добровольцев для проведения третьего этапа исследований вакцины, который может начаться уже на следующей неделе. Ожидается, что массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.