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Российскую вакцину от коронавируса намерены приобрести 27 стран

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Российскую вакцину Спутник V пожелали приобрести 27 стран, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на совещании с участием президента России Владимира Путина.

«Хотела бы вас проинформировать, что сегодня, по информации МИДа России, выразили желание о приобретении вакцины против новой коронавирусной инфекции, российской вакцины, 27 стран мира. Это разные формы, в том числе в формате совместных разработок вакцины, клинических исследований, закупок, локализации производства на территории иностранных государств и гуманитарной помощи», — сказала она.

По ее словам, среди обратившихся за вакциной стран — Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и ряд других государств.

«И также должна отметить, по имеющейся в нас информации, 26 стран внимательно наблюдают за теми результатами клинических исследований на третьей фазе, которые мы получим по результатам Спутника V», — отметила Голикова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса. До этого казахстанский государственный дистрибутор «СК-фармация» и Российский фонд прямых инвестиций подписали соглашение о выделении гарантированного объема российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний препарата.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний, сейчас объявлен набор добровольцев для проведения третьего этапа исследований вакцины, который может начаться уже на следующей неделе. Ожидается, что массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

Ранее по теме: Путин анонсировал поставки в Белоруссию российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных