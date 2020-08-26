Путин анонсировал поставки в Белоруссию российской вакцины от коронавируса
Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Мы с Александром Григорьевичем это обсуждали. Договорились, что Белоруссия подключится к финальному тестированию нашей вакцины и потом станет одной из первых, кто получит эту вакцину», ‒ сказал Путин.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний. На прошлой неделе центр подал документы в Минздрав для получения разрешения на третий этап клинических испытаний. Ожидается, что массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.
Ранее казахстанский государственный дистрибутор «СК-фармация» и Российский фонд прямых инвестиций подписали соглашение о выделении гарантированного объема российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний препарата, сообщала пресс-служба правительства Казахстана.