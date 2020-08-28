В России за сутки выявили 4829 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4829 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 980 405. Умерли за день 110 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 914. За сутки в России полностью выздоровели 5905 человек. Продолжают лечение 165 025 заболевших.