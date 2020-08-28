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В России за сутки выявили 4829 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 110 пациентов, продолжают лечение более 165 000 человек
Наталья Иванкина
PhotoXPress

В России за сутки выявили 4829 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 980 405. Умерли за день 110 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 914. За сутки в России полностью выздоровели 5905 человек. Продолжают лечение 165 025 заболевших.

Вчера, 26 августа, оперштаб сообщил о 4711 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 654 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1280 пациентов, скончались 10 человек. Всего в Москве выявлен 260 361 заболевший коронавирусом. На втором месте – Московская область (67 749), на третьем – Санкт-Петербург (36 104).

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+187), Подмосковье (+150), Нижегородская (+133) и Ростовская (+132) области, Ставропольский край (+125) и Свердловская (+121) область.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных