Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи, начинает поступать в гражданский оборот, сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе общероссийской акции «Мы вместе».
«У нас появилось достойное оружие (от коронавируса. — «Ведомости») — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот. В том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 000 человек будут принимать участие», — сказал он.
Мурашко добавил, что пока пандемия не закончилась. По его словам, в больницах с коронавирусом сейчас находятся более 80 000 человек.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Производить препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь. В сентябре также должна быть зарегистрирована еще одна российская вакцина от коронавируса от центра вирусологии «Вектор». Она будет синтетической, то есть без содержания вируса. Сейчас препарат находится на второй фазе клинических испытаний.