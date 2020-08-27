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Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи, начинает поступать в гражданский оборот, сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе общероссийской акции «Мы вместе».

«У нас появилось достойное оружие (от коронавируса. — «Ведомости») — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот. В том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 000 человек будут принимать участие», — сказал он.

Мурашко добавил, что пока пандемия не закончилась. По его словам, в больницах с коронавирусом сейчас находятся более 80 000 человек.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Производить препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь. В сентябре также должна быть зарегистрирована еще одна российская вакцина от коронавируса от центра вирусологии «Вектор». Она будет синтетической, то есть без содержания вируса. Сейчас препарат находится на второй фазе клинических испытаний.

Ранее по теме: «Вектор» сообщил о первых результатах испытания еще одной вакцины от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных