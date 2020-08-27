Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Производить препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь. В сентябре также должна быть зарегистрирована еще одна российская вакцина от коронавируса от центра вирусологии «Вектор». Она будет синтетической, то есть без содержания вируса. Сейчас препарат находится на второй фазе клинических испытаний.