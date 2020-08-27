«Вектор» сообщил о первых результатах испытания еще одной вакцины от COVID-19
Антитела к коронавирусу были выявлены у всех четырех добровольцев, которые прошли полный курс вакцинации с помощью нового препарата от центра вирусологии «Вектор», сообщила в интервью «Первому каналу» заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля центра Светлана Усова.
«Пока говорить об иммуногенности рано, потому что только четыре человека были привиты второй раз вакциной через 21 день. Но мы получили довольно обнадеживающие результаты по четырем добровольцам. Были выявлены антитела», — сказала она.
Вакцина от центра «Вектор» будет зарегистрирована осенью этого года. Препарат является двухкомпонентным, то есть прививка делается дважды с промежутком в 21 день. Вакцина синтетическая: в ее составе нет самого вируса. Сейчас лекарство проходит вторую фазу клинических испытаний. В них принимают участие 100 человек от 18 до 60 лет. Ни у кого из них не выявлено серьезных нежелательных явлений, все добровольцы чувствуют себя хорошо.
11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в российском центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, старт его пострегистрационных испытаний запланирован на 4–5 сентября.