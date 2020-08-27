«Вектор» сообщил о первых результатах испытания еще одной вакцины от COVID-19

Вакцина от центра «Вектор» будет зарегистрирована осенью этого года. Препарат является двухкомпонентным, то есть прививка делается дважды с промежутком в 21 день. Вакцина синтетическая: в ее составе нет самого вируса. Сейчас лекарство проходит вторую фазу клинических испытаний. В них принимают участие 100 человек от 18 до 60 лет. Ни у кого из них не выявлено серьезных нежелательных явлений, все добровольцы чувствуют себя хорошо.