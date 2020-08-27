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«Вектор» сообщил о первых результатах испытания еще одной вакцины от COVID-19

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Антитела к коронавирусу были выявлены у всех четырех добровольцев, которые прошли полный курс вакцинации с помощью нового препарата от центра вирусологии «Вектор», сообщила в интервью «Первому каналу» заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля центра Светлана Усова.

«Пока говорить об иммуногенности рано, потому что только четыре человека были привиты второй раз вакциной через 21 день. Но мы получили довольно обнадеживающие результаты по четырем добровольцам. Были выявлены антитела», — сказала она.

Вакцина от центра «Вектор» будет зарегистрирована осенью этого года. Препарат является двухкомпонентным, то есть прививка делается дважды с промежутком в 21 день. Вакцина синтетическая: в ее составе нет самого вируса. Сейчас лекарство проходит вторую фазу клинических испытаний. В них принимают участие 100 человек от 18 до 60 лет. Ни у кого из них не выявлено серьезных нежелательных явлений, все добровольцы чувствуют себя хорошо.

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11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в российском центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, старт его пострегистрационных испытаний запланирован на 4–5 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных