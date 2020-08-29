В России за сутки выявили 4941 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 4941 новый случай коронавирусаЧисло смертей с начала пандемии превысило 17 000
В России за сутки выявлен 4941 новый заболевший коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 985 346. Умерли за день 111 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 025. За сутки в России полностью выздоровели 5917 человек.
Вчера, 28 августа, оперштаб сообщил о 4829 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 677 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1393 пациента, скончались 12 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+189), Подмосковье (+163), Нижегородская (+145) и Ростовская (+127) области.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России остаются 210 662 человека.