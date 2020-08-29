В России за сутки выявили 4941 новый случай коронавируса

В России за сутки выявлен 4941 новый заболевший коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 985 346. Умерли за день 111 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 025. За сутки в России полностью выздоровели 5917 человек.