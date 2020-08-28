Попова рассказала о смертности среди пожилых людей от коронавируса
Люди старшего возраста составляют 80% от всех умерших из-за коронавируса в России, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.
«У нас есть группа лиц старше 65 лет, которые тоже, к сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации составляют больше 80% от общего числа всех погибших от коронавирусной инфекции», ‒ сказала Попова. По ее словам, ситуация с распространением коронавируса в России оценивается как стабилизирующаяся и управляемая.
За последние сутки в России выявили еще 4800 заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели более 980 000 человек. Из них почти 800 000 выздоровели, а более 165 000 продолжают лечение. Умерли за все время пандемии более 16 000 человек.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что темпы прироста новых случаев заражения коронавирусом в России снизились в 54 раза с марта 2020 года. По ее словам, ежесуточный прирост сейчас составляет 0,5%. Она отметила, что к третьей декаде августа в общей структуре больных COVID-19 преобладают бессимптомные формы течения болезни. Тяжелое течение наблюдается у 3,2% инфицированных.