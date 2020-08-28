Попова рассказала о смертности среди пожилых людей от коронавируса

«У нас есть группа лиц старше 65 лет, которые тоже, к сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации составляют больше 80% от общего числа всех погибших от коронавирусной инфекции», ‒ сказала Попова. По ее словам, ситуация с распространением коронавируса в России оценивается как стабилизирующаяся и управляемая.