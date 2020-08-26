Голикова заявила о замедлении прироста новых случаев коронавируса в 54 раза
Темпы прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекции в России снизились в 54 раза с марта этого года, заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на совещании с участием президента России Владимира Путина.
«С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. И на сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%», — сказала она.
По словам Голиковой, к третьей декаде августа в общей структуре больных COVID-19 преобладают бессимптомные формы течения болезни. При этом тяжелое клиническое течение заболевания наблюдается у 3,2% инфицированных. Она подчеркнула, что в настоящее время в России сформировалась стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом.
В России за сутки на 26 августа выявлено 4676 заболевших новым коронавирусом, сообщал оперштаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 970 865. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 683. Общее число выздоровевших – 786 150.