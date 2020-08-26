Голикова заявила о замедлении прироста новых случаев коронавируса в 54 раза

По словам Голиковой, к третьей декаде августа в общей структуре больных COVID-19 преобладают бессимптомные формы течения болезни. При этом тяжелое клиническое течение заболевания наблюдается у 3,2% инфицированных. Она подчеркнула, что в настоящее время в России сформировалась стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом.